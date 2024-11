Nid oedd yr enw ‘Edwards’ yn dweud ryw lawer amdanaf, ac roedd mor gyffredin nes nad oedd bron yn gyfenw o gwbl, ac yn achosi dryswch rhyngof fi a phob un Sara Edwards arall! Ac roeddwn i’n mo’yn cymryd cyfenw fy ngŵr, gan ymfalchïo yn y cysylltiad hefo fo. Ac, yn wir, byddaf dal yn ymfalchïo yn hyn yn fy mywyd preifat. Ond eto, nid yw’n dweud ryw lawer amdanaf i fel unigolyn, heblaw am y ffaith fy mod yn wraig.

Cafodd y fersiwn Gymraeg ei chyhoeddi yn rhifyn 361 o’r cylchgrawn Barddas , ynghyd ag ysgrif yn ymhelaethu ac yn sôn am sut wnaeth y syniad fod yna “sawl Sara ynof fi” wir daro deuddeg hefo un o’r golygyddion – sy’n beth ffodus, oherwydd roeddwn i wedi poeni bod y gerdd yn rhy weird, ac roeddwn wedi meddwl ei thynnu cyn gweld nodyn clên Yasmine!

Yn fy nghyfrol ddiweddaraf o farddoniaeth, A Goareig patchwork Quilt , mae’r gerdd ‘Sara bach and Sara gas’, lle dw i’n sôn am wahanol agweddau ar fy mhersonoliaeth, a’r ffaith eu bod nhw ynghlwm â Saras penodol, o wahanol gyfnodau a chyd-destunau yn fy mywyd.

Ac wrth fy nghyflwyno ym Mragdy’r Beirdd draw yn Wrecsam yn ddiweddar wrth fy enw llwyfan a nom de plume newydd, mi wnaeth y Prifardd Llŷr Gwyn Lewis ddweud “yr artist formally known as…“, gan godi het i gyfeiriad y cerddor wnaeth ailenwi ei hun hefo symbol na ellid ei ynganu, er mwyn ysgogi ffordd newydd o feddwl, a thiwnio mewn i amledd gwahanol.

Wrth gwrs, mae llu o enghreifftiau o unigolion adnabyddus yn ailenwi eu hunain, megis Cassius Clay yn newid ei enw i Muhammad Ali , a hynny am resymau dwys oedd yn esgor ar sgyrsiau pwysig am gaethwasiaeth, hil a chrefydd.

Ac yn y bôn, dyma sut ddes i at faes academaidd ‘onomasteg’ , a chael fy nghyflwyno drwy hynny i lwythi o bobol a storïau hynod ddiddorol a hyfryd – gan gynnwys bod yn aelod o fwrdd golygyddol y cyfnodolyn Names – a journal of onomastics , oedd yn bluen yn fy het wrth geisio gyrfa academaidd.

Cefais yr enw ‘Sara’ gan fy rhieni, oedd am i mi gael enw ‘Cymraeg’ fysa fy nheulu di-Gymraeg ar ochr Mam yn medru ei ynganu. Ond methiant fu hyn yn anffodus, gan i bawb fy ngalw i’n ‘Sarah/Sera’, a’r Cymry Cymraeg yw rhai o’r culprits gwaethaf! Mae’n debyg nad yw’r enw ‘Louise’ yn syth ar ei ôl o’n helpu dim…

Mae yna lond byd o enghreifftiau a thraddodiadau o ailenwi unigolion, ac am ystod eang o resymau.

Ond hefyd, felly, dw i ddim am gyfyngu fy hun oherwydd fy mod i’n byw tu hwnt i feddylfryd cul a rhagfarnllyd y sefydliad a’r gymdeithas Gymraeg a Chymreig.

Ond, wrth gwrs, dydw i heb gael fy urddo, naddo? Ac ni fyddaf byth yn ymuno â’r Orsedd chwaith – nid tra eu bod nhw dal yn glynu at yr ablaeth rhemp sydd wrth wraidd yr arholiad sydd raid ei basio i ymuno heb gael eu henwebu.

Nid yw ailenwi fel hyn yn beth anghyffredin ymysg y Cymry Cymraeg, wrth gwrs. Mae unrhyw un sy’n cael ei urddo i’r Orsedd yn creu enw i’w hun; fues i ene yn Eisteddfod Talaith a Chadair Powys 2022 draw yn Rhosllannerchrugog pan gafodd Aled Lewis Evans ei enwi’n ‘Aled O’r Gororau’, tra bod Gwyn Williams yn cymryd yr enw direidus ‘Pynciwr y Ponciau’. Ac aeth Chris Evans Saith Seren am y teitl mwyaf crand, sef ‘Seithennyn Maelor’!

