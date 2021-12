Mae’r Llywydd Elin Jones wedi cyhoeddi y bydd Aelodau o’r Senedd yn dychwelyd yn rhithwir yfory (dydd Mercher, Rhagfyr 22) “i ystyried mater o bwysigrwydd cyhoeddus”.

Ysgrifennodd Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, at y Llywydd yn galw am alw’r Senedd yn ôl er mwyn craffu a phleidleisio ar gyfyngiadau Covid-19 Llywodraeth Cymru.

“Yn unol â Rheol Sefydlog 12.3A , gallaf gadarnhau fy mod wedi cytuno cynnull y Senedd i ystyried mater sydd o bwys cyhoeddus brys,” meddai’r Llywydd mewn datganiad byr.

“Fe fydd y Senedd yn cael ei adalw yn rhithwir am 13:30 yfory (Rhagfyr 22ain, 2021). Bydd rhagor o fanylion, gan gynnwys yr agenda, yn dilyn maes o law.”

Roedd y Senedd wedi torri ar gyfer y Nadolig ers ddoe (dydd Llun, Rhagfyr 20), gan ddychwelyd ar Ionawr 10.

Daw hyn wrth i weinidogion ystyried a oes angen mesurau pellach ar ôl y Nadolig i fynd i’r afael â’r amrywiolyn Omicron.

Yr wythnos ddiwethaf, penderfynodd gweinidogion Llywodraeth Cymru gau clybiau nos ac ailgyflwyno pellter cymdeithasol mewn gweithleoedd wedi’r Nadolig, o Ragfyr 27.

Mae chwaraeon dan do hefyd wedi’i atal o ddiwrnod San Steffan ymlaen (Rhagfyr 26).

Daeth hefyd y newyddion y bydd Llywodraeth Cymru’n dirwyo pobol os nad ydyn nhw yn gweithio gartref oni bai bod ganddyn nhw reswm da am beidio gwneud.

Bydd gweithwyr bellach yn derbyn hysbysiad cosb benodedig o £60 a chwmnïau’n cael eu taro â dirwyon o £1,000 bob tro y byddant yn torri’r rheol.

Hyd yma, annog pobol i weithio gartref oedd neges y llywodraeth, ond mae undebau llafur wedi lleisio pryderon, gyda’r GMB yn dweud y byddai’n effeithio ar “y gweithwyr tlotaf”.

Yn ôl y TUC, dydy Llywodraeth Cymru heb drafod y rheoliadau newydd gydag undebau llafur, ac maen nhw’n gobeithio y bydd y rheoliadau’n cael eu dileu.

Daeth galwadau gan y Ceidwadwyr Cymreig i adalw’r Senedd, ac fe ysgrifennodd Andrew RT Davies at Elin Jones gan ddweud ei bod hi’n “hanfodol” fod penderfyniadau’r llywodraeth yn cael eu trafod a bod pleidlais yn y Senedd ymlaen llaw.

I’m calling for a recall of the Senedd so we can scrutinise and vote on the Welsh Government’s restrictions 👇 pic.twitter.com/k8towqBDwn

Fe bostiodd Andrew RT Davies lun o’i lythyr at y Llywydd ar ei gyfrif Twitter, gan ddweud “Gyda grym mae’n rhaid cael atebolrwydd”.

“Rwy’n galw’r Senedd i ddychwelyd fel y gallwn graffu ar gyfyngiadau Llywodraeth Cymru a phleidleisio arnynt,” meddai.

Mae Laura Anne Jones, llefarydd addysg y Ceidwadwyr Cymreig, hefyd wedi lleisio ei chefnogaeth dros adalw aelodau.

I agree with @AndrewRTDavies.

🔎 If the Labour Government intend on governing by late night press releases then it should expect proper scrutiny over its decisions.

The Senedd must be respected and should be recalled to debate and vote on such massive changes 👇 https://t.co/hErCh8D2r5

— Laura Anne Jones MS for South Wales East (@LauraJ4SWEast) December 21, 2021