Mae mwy na 10 o ymgeiswyr Plaid Diddymu’r Cynulliad (Abolish the Assembly Party) wedi “tynnu allan” o etholiad y Senedd, yn ôl eu harweinydd.

Daw’r newyddion wedi i Gareth Bennett, un o’r ddau Aelod Diddymu o’r Senedd, gyhoeddi y byddai’n rhedeg yn annibynnol yn etholiad eleni.

Megis dechrau mae’r ymgyrchu am etholiad Mai 6, ac yn ôl Richard Suchorzewski, arweinydd Plaid Diddymu, cenedlaetholwyr sydd ar fai am y datblygiadau diweddar.

“Erbyn diwedd y dydd yfory mi ddylai Plaid Diddymu’r Cynulliad fod wedi cofrestru pob un o’n hymgeiswyr,” meddai brynhawn dydd Mawrth.

“Mae’n siomedig bod dros 10 wedi tynnu allan oherwydd aflonyddwch oddi wrth Genedlaetholwyr Cymreig, a’u hofn o oblygiadau sefyll.

“Dyma’r wlad yr ydym yn byw ynddi dan lywodraeth y Senedd.”

Ymateb tanllyd

Yn ymateb i’r newyddion mae’r ymgeisydd Diddymu yn sedd Blaenau Gwent, Richard Taylor, wedi cynnig beirniadaeth bellach o genedlaetholdeb.

“Dyma’r realiti o genedlaetholdeb yng Nghymru,” meddai.

“Mae’n poeri fitriol a chasineb at bobol dda. Ta waeth, rydym yn edrych ymlaen at weithio â’n hymgeiswyr ledled Cymru a’r frwydr i’n stopio rhag cerdded yn ein cwsg tuag at annibyniaeth.”

Mae ymgeisydd Llafur Blaenau Gwent, Alun Davies, wedi ymateb i’r newyddion â beirniadaeth o’r BBC.

“Mae’n bryd i BBC Wales Politics ddeffro,” meddai. “Maen nhw wedi eich defnyddio chi.”

Cyfeiriad yw hyn, mwy na thebyg, at y ffaith bod y BBC bellach wedi caniatáu i Blaid Diddymu gymryd rhan mewn dadl deledu arweinwyr.

Mae golwg360 wedi gofyn i’r BBC am sylw.

Beth ddigwyddodd â Bennett?

Brynhawn dydd Mawrth, daeth i’r amlwg bod Gareth Bennett, Aelod o’r Senedd Canol De Cymru, y byddai’n sefyll yn annibynnol yn sedd Cwm Cynon eleni.

Ni fydd yn cynrychioli’r blaid o gwbl yn ystod etholiad eleni, ac mae Plaid Diddymu’r Cynulliad wedi dweud nad oes anghydweld na drwgdeimlad rhwng y ddwy ochr tros y mater.

Cafodd Gareth Bennett ei ethol i’r Senedd yn 2016 yn aelod UKIP. Trodd yn annibynnol yn 2019, ac yn 2020 mi ymunodd â Phlaid Diddymu’r Cynulliad.

Ymgeiswyr Cwm Cynon a Blaenau Gwent

Cwm Cynon

Llafur: Vikki Howells

Plaid Cymru: Geraint Benney

Ceidwadwyr: Mia Rees

Democratiaid Rhyddfrydol: Gerald Francis

Reform UK: Peter Hopkins

Annibynnol: Gareth Bennett

Blaenau Gwent