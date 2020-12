Mae gweinidogion Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi ysgrifennu at Mark Drakeford i gynnig “cymorth” gan ysbytai yn Lloegr os na fydd ysbytai Cymru yn gallu trin cleifion nad ydynt yn gleifion Covid.

Golyga hyn y gallai cleifion sydd yn dioddef o’r coronafeirws gael eu symud i ysbytai yn Lloegr i leddfu’r pwysau ar ysbytai yng Nghymru.

Fodd bynnag mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru Simon Hart ac Ysgrifennydd Iechyd Lloegr Matt Hancock wedi cael eu cyhuddo o ddefnyddio’r sefyllfa i’w mantais eu hunain.

Mae’r gweinidogion wedi ysgrifennu at Mark Drakeford yn cynnig cefnogaeth i fyrddau iechyd Cymru ac wedi dweud bod y fyddin ar gael i gynorthwyo.

“Dydy Covid-19 ddim yn parchu ffiniau gwleidyddol na gweinyddol,” meddai’r ddau yn y llythyr.

“Yn hytrach, mae’n dilyn y llwybr daearyddol y mae pobol yn eu dilyn, rydym yn gwybod fod hyn yn fater pwysig i lawer sy’n byw ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr.

“Rydym yn ymwybodol bod byrddau iechyd ledled Cymru yn ystyried atal triniaethau ac apwyntiadau nad ydynt yn rhai Covid (gan gynnwys y rhai sy’n cael eu hystyried yn rhai brys) i ddelio â’r pandemig.

“Rydym yn barod felly i gefnogi ysbytai Cymru drwy gynnig cymorth i gleifion dros y ffin lle mae angen oherwydd straen ar y ddarpariaeth gofal iechyd.”

Mae cyfarwyddwr Conffederasiwn GIG Cymru eisoes wedi rhybuddio fod ysbytai yng Nghymru bron yn llawn oherwydd ymchwydd yn nifer y cleifion â’r coronafeirws.

‘Ymgais druenus i sgorio pwyntiau gwleidyddol’

Fodd bynnag mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru, Lee Waters wedi disgrifio llythyr Simon Hart a Matt Hancock fel ‘ymgais druenus i sgorio pwyntiau gwleidyddol’.

Eglurodd fod Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cydweithio yn barod, ac nad oedd angen rhannu hynny ar wefannau cymdeithasol.

We have provided repeated mutual aid to all other parts of the UK to stop them running out of PPE.

We did that directly, and privately, not via Twitter.

This is cheap posturing in a public health emergency @Simonhartmp – shame on you. https://t.co/19WdpoQ570

— Lee Waters MS (@Amanwy) December 15, 2020