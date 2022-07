Dywed Gweinidog Amgylchedd yr Almaen, Dr. Barbara Hendricks, y bydd mwy na 30,000 cenhedlaeth yn cael eu heffeithio gan dechnoleg niwclear sydd ddim ond wedi ei defnyddio am 60 mlynedd.

Mae codi rhain yn ddibynnol ar “werth am arian a’r adolygiad gwariant” yn ôl y Trysorlys, ac mae’n bosibl iawn na ddônt i fodolaeth.

Nid oes sôn am wastraff yn y lluniau delfrydol o orsaf SMNR. Ni chafwyd ateb i ddelio efo gwastraff y gorsafoedd Magnox ers nifer fawr o flynyddoedd.

Bwriad Llywodraeth y Deyrnas Unedig yw i ddefnyddwyr gyfrannu ymlaen llaw am y gorsafoedd newydd drwy roi tâl ychwanegol ar eu biliau trydan, ond byddant hefyd yn gorfod prynu y trydan y bydd y gorsafoedd niwclear yn ei gynhyrchu yn hytrach nag ynni adnewyddol rhatach.

Cynhyrchir 70% o ynni Ffrainc gan adweithyddion niwcliar ond ers diwedd Ebrill mae 28 o’u 56 adweithydd wedi cau, pump oherwydd bod cancro neu rydu yn achosi craciau, ac amheuaeth am chwech arall, ac felly mae’r Deyrnas Unedig yn gwerthu trydan iddynt.

Byddai’n rhaid i bob un adweithydd gynhyrchu am chwe mlynedd i ’dalu am’ eu ôl troed carbon.

Ar waelod hysbyseb deledu EDF, mewn print mân yn symud yn hynod o gyflym, dywedir mai yn ystod cynhyrchu yn unig mae hynny. Nid yw’r darlun llawn, o gloddio iwraniwm yn danwydd, hyd at ddelio efo’r gwastraff yn cael ei gyfrif.

Sail y cynllun ar gyfer y rhain yw adweithyddion y llongau tanfor niwclear sef rhai Dŵr dan Bwysau fel Three Mile Island, America. Adweithyddion Magnox sydd yn Nhrawsfynydd a’r Wylfa. Camargraff yw eu galw’n fach gan y byddent yn cynhyrchu 450Mw sef tua’r un faint a’r gorsafoedd cynt.

Mae Cymru yn cynhyrchu dwywaith yr ynni y mae’n ei ddefnyddio a hi yw pumed allforiwr ynni mwya’r byd. Daw 25% o’i holl drydan o ynni adnewyddol. Nid yw Llywodraeth San Steffan wedi datganoli cynlluniau ynni dros 300Mw i Gymru.

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor