Mae’r busnes wedi costio lot i ni mewn buddsoddiad, gydag ychydig iawn o help gan lywodraethau. Ond mae gan Blaenau fusnes carbon negatif arobryn.

Fe wnes i, fel athro ac arholwr gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg, allu datblygu’r tŷ i fod yn hafan gynaliadwy sy’n cael cydnabyddiaeth gan brifysgolion y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd. Rydyn ni wedi ennill yr un wobr amgylcheddol â’r Savoy ddwywaith. Un o’n prif lwyddiannau yw gosod tri phwynt pweru ceir EV ers 2012. Fel rhywun sy’n gyrru EV, maen nhw wastad yn gweithio. Rydyn ni wedi’u hadnewyddu nhw bum gwaith er mwyn sicrhau eu bod nhw’n ddibynadwy. Mae angen i’r gymdeithas ddal i fyny. Yn hytrach, mae’r grantiau a’r hyrwyddo fel arfer yn mynd tuag at y syniad diweddaraf. Ond y prif enillydd oedd yr amgylchedd – nid y sylw na’r bookings, yn sicr.

O le ddaeth ein hangerdd tuag at yr amgylchedd, felly? Rydyn ni wrth ein boddau â Blaenau, ac roedden ni’n dod yma fel disgyblion yn y 1960au i ganolfan awyr agored Coventry sydd bum milltir i ffwrdd ym Mhlas Dol y Moch. Rydyn ni wedi bod yn defnyddio ynni solar ers 1983, a dydyn ni heb brynu ynni anadnewyddadwy y ganrif hon.

Mae newid hinsawdd yn broblem wirioneddol. Mae’r hyn rydyn ni’n ei wneud nawr am gael effaith anferthol ar ein hwyrion a’n hwyresau.

