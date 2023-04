Daw hyn wrth i’r mwyafrif ddweud y dylai twristiaid gyfrannu at gostau cynnal a chadw cyrchfannau

Gadewch inni weithio gyda’n gilydd i wneud yn siŵr bod enw da Cymru fel cyrchfan o ansawdd uchel i dwristiaid yn cael ei gadarnhau am flynyddoedd i ddod.

Rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi neilltuo amser i ymateb i’n hymgynghoriad. Wrth inni gymryd y cam nesaf tuag at gyflwyno ardoll yng Nghymru, byddwn nawr yn defnyddio eu hadborth nhw, a’r adborth o’r ymchwil defnyddwyr, i bennu’n union sut fydd yr ardoll yn gweithio.

Rydym am eu sicrhau hefyd fod taliadau tebyg ar waith yn barod mewn lleoliadau ar draws y byd – taliadau y mae twristiaid a phobol leol, fel ei gilydd, yn elwa arnynt.

Bydd awdurdodau lleol sy’n dewis cyflwyno ardoll yn gofyn i ymwelwyr – p’un a fyddant wedi teithio o ardal arall yng Nghymru ynteu o’r tu allan – wneud cyfraniad bach tuag at gynnal a gwella’r lle y byddant yn ymweld ag ef. Bydd gweithredu fel hyn yn helpu i feithrin agwedd fwy cynaliadwy ar gyfer twristiaeth.

Cytunai’r rhan fwyaf o drigolion Cymru a gymerodd ran yn yr arolwg y dylai twristiaid gyfrannu tuag at y gost o gynnal y cyrchfannau lle y byddant yn aros, a buddsoddi ynddynt.

Cafodd ymchwil ymhlith defnyddwyr ei chomisiynu gennym i gael gwybod rhagor am yr hyn y mae trigolion Cymru ac ymwelwyr o’r Deyrnas Unedig yn ei feddwl am y syniad o ‘ardoll twristiaeth’. Gwnaeth mwy na 2,500 o ymatebwyr gymryd rhan yn yr arolwg – roedd 1,005 o’r rheini yn byw yng Nghymru.

Tâl bach a fydd i’w dalu gan bobol sy’n aros dros nos mewn llety sy’n cael ei osod yn fasnachol fydd yr ardoll. Mater i bob awdurdod lleol fydd penderfynu a fydd am gyflwyno ardoll yn ei ardal, a’r ardal leol fydd yn elwa ar yr arian a fydd yn cael ei godi.

Dyna pam y byddwn yn cyflwyno ardoll ymwelwyr yng Nghymru. Rydym am feithrin synnwyr o rannu’r cyfrifoldeb dros ddiogelu ein hardaloedd lleol, a buddsoddi ynddynt, rhwng ein trigolion a’n hymwelwyr.

Rydym am weld ein tirwedd drawiadol, ein dinasoedd bywiog a’n trefi a’n pentrefi hardd ar hyd yr arfordir yn parhau i ffynnu.

Bydd ymwelwyr sy’n dod yma am y tro cyntaf – neu hyd yn oed y rheini sy’n ymweld yn flynyddol – yn dysgu rhywbeth newydd am ein hiaith a’n diwylliant unigryw.

