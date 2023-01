Prynodd Llywodraeth Cymru Faes Awyr Caerdydd am £52m yn 2013, ac ers hynny maen nhw wedi gwario bron i £250m arno – er nad yw hynny wedi gwneud llawer o les i’r lle!

A beth am ffawd busnesau Porthaethwy? Ar ôl gaeaf anodd, mae’n debyg y byddan nhw’n gorfod dioddef sgil effeithiau’r gwaith unwaith eto dros yr haf.

Yn y cyfamser, mae Cyngor Ynys Môn wedi bod yn galw am adeiladu trydedd bont ers tro byd, er nad ydw i’n rhagweld y freuddwyd honno yn cael ei gwireddu.

