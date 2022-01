Mae un o Aelodau Seneddol y Ceidwadwyr wedi gadael y blaid er mwyn ymuno â’r Blaid Lafur, ac wedi cael croeso Cymreig gan un o aelodau seneddol Llafur yng Nghymru.

Daeth cyhoeddiad Christian Wakeford ychydig cyn i gwestiynau’r Prif Weinidog ddechrau brynhawn heddiw (dydd Mercher, Ionawr 19) yn dilyn pwysau ar Boris Johnson i ymddiswyddo.

Dywed Wakeford, sy’n cynrychioli De Bury, fod angen llywodraeth sy’n “dal y safonau uchaf o onestrwydd”, ac fe ddywedodd wrthod Boris Johnson ei fod e “a’r Blaid Geidwadol yn gyffredinol, wedi dangos eich bod yn analluog i gynnig yr arweinyddiaeth a’r llywodraeth mae’r wlad hon yn ei haeddu”.

Roedd etholaeth De Bury yn rhan o’r Wal Goch a gollodd dir i’r Ceidwadwyr yn ystod etholiad 2019.

Roedd etholaeth De Bury ym Manceinion Fwyaf wedi ethol Aelod Seneddol Llafur ymhob etholiad rhwng 1997 a 2019.

Daw hyn yn dilyn adroddiadau y gallai 54 o lythyron gael eu derbyn a fyddai’n dechrau’r broses o bleidlais o ddiffyg hyder yn y Prif Weinidog.

Yn ôl adroddiadau neithiwr (nos Fawrth, Ionawr 18), roedd aelodau seneddol yn gandryll gyda’r modd yr oedd y Prif Weinidog wedi delio â’r sgandal am bartïon yn Rhif 10 yn ystod y cyfnod clo, ac ar ôl iddo fynnu nad oedd unrhyw un wedi dweud wrtho y byddai cynnal parti yn Downing Street yn mynd yn groes i’r rheolau yr oedd e ei hun wedi’u gosod.

Daeth y cyhoeddiad gan Christian Wakeford funudau cyn Cwestiynau’r Prif Weinidog, gyda’r bwriad o achosi’r difrod mwyaf posib i Boris Johnson.

Cyhoeddodd ei benderfyniad yn y Bury Times, a gyrrodd lythyr at Boris Johnson yn esbonio pam ei fod wedi colli amynedd â’i arweinyddiaeth.

“Dw i’n poeni’n angerddol am bobol De Bury a dw i wedi dod i’r canlyniad bod polisïau’r llywodraeth Geidwadol rydych chi’n ei harwain yn gwneud dim i helpu’r bobol yn fy etholaeth, ond eu bod nhw, yn wir, yn gwneud y problemau maen nhw’n eu hwynebu o ddydd i ddydd yn waeth,” meddai.

“Mae angen llywodraeth ar Brydain sy’n canolbwyntio ar fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw a chynnig llwybr allan o’r pandemig sy’n amddiffyn safonau byw ac amddiffyn diogelwch pawb.

“Mae angen llywodraeth arni sy’n cynnal y safonau uchaf o onestrwydd mewn bywyd cyhoeddus, ac yn anffodus rydych chi, a’r Blaid Geidwadol yn gyffredinol, wedi dangos eich bod yn analluog i gynnig yr arweinyddiaeth a’r llywodraeth mae’r wlad hon yn ei haeddu.”

Roedd Christian Wakeford, ynghyd â chwe aelod seneddol Torïaidd arall, wedi galw ar Boris Johnson i ymddiswyddo.

Mae’r Aelod Ceidwadol Stephen Crabb, sy’n cynrychioli Preseli Penfro, wedi dweud nad yw ymddiheuriad Boris Johnson am fynd i barti yn Rhif 10 efallai yn ddigonol, wrth i Geidwadwyr blaenllaw yng Nghymru amau ei ddyfodol.

Mae Syr Keir Starmer, arweinydd y Blaid Lafur, wedi croesawu’r cyhoeddiad gan ddweud: “Hoffwn groesawu Christian Wakeford AS i’r Blaid Lafur”.

“Dw i’n benderfynol o adeiladu Prydain newydd sy’n rhoi sicrwydd o ddiogelwch, parch a llewyrch i bawb, a dw i wrth fy modd bod Christian wedi penderfynu ymuno â ni yn yr ymdrech hon.”

Mae rhai o Aelodau Seneddol Llafur Cymru wedi ei groesawu i’r Blaid Lafur hefyd, gan gynnwys Chris Bryant, yr aelod dros y Rhondda, a Tonia Antoniazzi, yr aelod dros etholaeth Gŵyr.

“Hapus i groesawu ffrind da, Christian Wakeford AS, i feinciau Llafur heddiw,” meddai Tonia Antoniazzi.

“Roedd gofyn i chi fod yn ddewr i wneud yr hyn wnaethoch chi heddiw. Croeso!”

