Mae’r Aelod Ceidwadol Stephen Crabb wedi dweud nad yw ymddiheuriad Boris Johnson am fynd i barti yn Rhif 10 efallai yn ddigonol.

Mae agweddau ymhlith ASau Torïaidd wedi dwysau yn erbyn y Prif Weinidog wedi iddo wadu’n “bendant” nad oedd yn ymwybodol bod y parti yng ngardd Rhif 10 yn ystod y cyfnod clo cyntaf wedi torri rheolau Covid.

Dywedodd cyn-Ysgrifennydd Cymru fod etholwyr yn teimlo ei fod wedi eu “siomi’n wirioneddol” gan adroddiadau o “achosion amlwg o dorri’r cyfyngiadau”.

Sylwadau Stephen Crabb yw’r rhai mwyaf beirniadol i ddod gan AS Ceidwadol o Gymru.

Mae disgwyl i’r Prif Weinidog wynebu sesiwn heriol o Gwestiynau’r Prif Weinidog y prynhawn yma (19 Ionawr).

Letter from Stephen Crabb on PM: “He was right to apologise earlier this week but this may not be a sufficient response given the seriousness of these matters.” pic.twitter.com/pmNugLS6pa

— Lewis Goodall (@lewis_goodall) January 18, 2022