Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i honiadau sy’n cylchredeg ar y we fod Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, yn dymuno gweld cyfnod clo llawn yng Nghymru rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, drwy ddweud nad ydynt “yn rhagweld y bydd rhaid gwneud newidiadau sylweddol … ar hyn o bryd.”

Roedd y wefan wleidyddol adain-dde, Guido Fawkes, wedi honni bod Mark Drakeford wedi “galw yn breifat” am gyfnod clo llawn mewn galwad ffôn â Michael Gove, yn rhinwedd ei swydd yntau fel Ysgrifennydd Cysylltiadau Rhynglywodraethol.

Roedd Prif Weinidog yr Alban, Nicola Sturgeon, ar yr alwad hefyd ynghyd ag Ysgrifenyddion Gwladol Gogledd Iwerddon.

Wrth ymateb i gais golwg360 am ymateb, dywedodd Llywodraeth Cymru nad oedd am wneud “sylwadau ynglŷn â thrafodaethau preifat.”

Ond ychwanegodd llefarydd: “Er bod pryder cynyddol am yr amrywiolyn Omicron, nid ydym yn rhagweld y bydd yn rhaid gwneud newidiadau sylweddol i’r rheoliadau presennol ar hyn o bryd.”

Ar hyn o bryd mae naw achos o Omicron wedi’u cadarnhau yng Nghymru.

Mae’n debyg y byddai angen cydweithrediad Trysorlys y Deyrnas Unedig i gael cyfnod clo arall yng Nghymru, er mwyn ariannu cynllun ffyrlo i fusnesau.

Ddoe (dydd Mercher 8 Rhagfyr), nododd y Canghellor Rishi Sunak na fyddai cymorth ariannol o’r fath ar gael.

Ddoe, hefyd, fe gyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig y byddai gorchuddion wyneb yn orfodol ar gyfer y rhan fwyaf o leoliadau cyhoeddus dan do yn Lloegr gan gynnwys mannau addoli, theatrau a sinemâu – yn ogystal ag ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Felly, yn Lloegr, o ddydd Llun 13 Rhagfyr, dylai pobl weithio gartref os yw’n bosib – gan ddilyn rheolau oedd eisoes mewn grym yng Nghymru a’r Alban.

Mae disgwyl i Mark Drakeford gyflwyno’r adolygiad diweddaraf o sefyllfa Covid yng Nghymru, a’r rheoliadau sydd ynghlwm wrth hynny, mewn cynhadledd i’r Wasg yfory (Rhagfyr 10).

Mae eisoes wedi rhybuddio bod Cymru ar drothwy “moment arall a allai fod yn beryglus” a “thon aruthrol” o achosion o’r amrywiolyn Omicron.

Wrth siarad ar lawr y Siambr ddechrau’r wythnos, fe ddywedodd fod angen “paratoi ein hunain ar gyfer y potensial o don aruthrol o heintiau newydd yn y flwyddyn newydd, ymhen chwe wythnos, os na allwn arafu lledaeniad yr amrywiolyn newydd hwn”.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi y bydd pob oedolyn yn cael cynnig brechlyn atgyfnerthu erbyn diwedd mis Ionawr.

Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno unrhyw gyfyngiadau newydd eto mewn ymateb uniongyrchol i’r amrywiolyn newydd – ond fe rybuddiodd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan nad oedd modd rhoi “sicrwydd ar hynny” gan fod y Llywodraeth yn parhau “i ddysgu am y sefyllfa.”

Eisoes mae angen pasys ar gyfer sinemâu, theatrau, clybiau nos a digwyddiadau mawr yng Nghymru.

Ond mae Mark Drakeford wedi dweud y bydd penderfyniad ynghylch ymestyn pasys Covid i dafarndai a bwytai yn cael ei wneud ar y “funud olaf”.

Ddiwrnod cyn cyhoeddi adolygiad Llywodraeth Cymru, fe ddywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies na fyddai’n ystyried cefnogi pasbortau brechu yng Nghymru er bod ei blaid bellach ar fin eu defnyddio yn Lloegr.

For clarity, in the Senedd, @WelshConserv have opposed the introduction of vaccine passports across Wales.

To date, there’s been no evidence provided to show they stop the spread of coronavirus.

As such, we will continue to vote against their use (and any extension) in Wales.

— Andrew RT Davies (@AndrewRTDavies) December 9, 2021