Mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Andrew RT Davies wedi beirniadu hysbysfyrddau gwrth-frenhiniaeth sy’n ymddangos ar draws De Cymru.

Mae’r posteri yn cynnwys delwedd o Dywysog Cymru, gyda’r geiriau “Nad [sic] oes angen tywysog ar Gymru” wedi eu codi yng Nghaerdydd, Aberdâr ac Abertawe.

Grŵp ‘Republic’ sydd y tu ôl i’r ymgyrch a dywedodd ei fod yn gobeithio y bydd yr hysbysfyrddiadau’n “sbarduno dadl gyhoeddus wedi’i hadfywio am y frenhiniaeth a sut rydyn ni’n cael ein llywodraethu”.

The Royal Family are immensely popular in 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿.

