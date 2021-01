Mae ymgeisydd Ceidwadol ar gyfer y Senedd yn mynnu nad oedd yn beirniadu ei fam ei hun wrth feirniadu “sefydliad Bae Caerdydd”.

Mewn neges ar ei gyfrif Twitter, dywedodd Calum Davies, ei bod hi’n “fraint” cael ei ddewis ar restr ranbarthol Canol De Cymru y Ceidwadwyr Cymraeg ar gyfer etholiadau’r Senedd fis Mai.

Ond wrth ymateb i sylw a wnaed gan Alun Davies, Aelod Llafur o’r Senedd, mae Calum Davies yn cydnabod nad yw’n cytuno â’i fam ar bob dim, ond ei bod hi yn “un o’r bobol fwyaf talentog i gamu i’r adeilad [y Senedd] erioed”.

Daw hyn wedi i’w fam Suzy Davies, sydd o blaid datganoli, golli ei lle ar frig rhestr ranbarthol Gorllewin De Cymru y Ceidwadwyr Cymreig.

Absolutely not. She is one of the most talented people to have ever stepped in that building and its an injustice that it hasn't been recognised. We might not agree 100% on everything, but this I have no doubt about.

‘Nid safbwyntiau o blaid datganoli wrth wraidd y dewis’

Yn y cyfamser mae Suzy Davies yn gwadu ei bod wedi colli allan o ganlyniad i’r ffaith ei bod hi o blaid datganoli.

Thanks all for such kind messages re SWW list changes. I’ve really appreciated it. I know some choose to see this as some sort of devo-related cull, but it really was just good old fashioned local party dynamics. I know my successor will be as keen on a Tory Welsh Gov as l am.

