Mae wedi dod i’r amlwg fod tri ymgeisydd Ceidwadol sy’n sefyll yn etholiad y Senedd eleni yn cefnogi diddymu’r Senedd.

Yn eu plith mae Calum Davies, mab Suzy Davies, Aelod Rhanbarthol o’r Senedd dros Orllewin De Cymru.

Mae dogfennau a ddatgelwyd gan BBC Cymru yn dangos fod yr ymgeiswyr Calum Davies, Joel James a Chris Thorne am weld Senedd yn cael ei ddiddymu.

“Y gwir syml yw bod datganoli’n methu ac mae’n rhaid ei ddiddymu,” meddai Calum Davies, sydd hefyd yn ymgeisydd y Ceidwadwyr Cymreig dros Canol Caerdydd yn ei gais.

“Felly, os ydych chi eisiau atebolrwydd, tarfu ar gonsensws Bae Caerdydd, a rhywun sydd nid yn unig yn cydnabod perygl datganoli ond a fydd yn brwydro i’w ddiddymu, yna fi yw eich Ceidwadwr a’ch Unoliaethwr.”

Mae’r Torïaid wedi ennill dwy o’r pedair sedd yn rhanbarth Canol De Cymru ym mhob etholiad yn y Senedd ers datganoli yn 1999.

Yn ystod y broses benderfynu pwy fyddai’n cael eu dewis ar gyfer rhestr ranbarthol Canol De Cymru ym mis Rhagfyr, gofynnwyd i bob ymgeisydd, sy’n seiliedig ar y system aelodau ychwanegol, am y Senedd.

Dywedodd Chris Thorne y byddai’n pleidleisio i ddiddymu’r Senedd tra dywedodd Joel James yn ei gais fod hi’n bryd “taro ‘Wal Goch’ wreiddiol Llafur â morthwyl, gan ddod â’u harbrawf datganoli i ben yng Nghymru”.

Dewiswyd cyn-arweinydd y blaid yn y Senedd, Andrew RT Davies, ar frig rhestr y blaid ar gyfer yr ardal, Joel James yn ail, Calum Davies yn drydydd a Chris Thorne yn bedwerydd.

Perygl am sedd Suzy Davies

Daw hyn yng nghanol adroddiadau fod perygl i sedd Suzy Davies, sydd o blaid datganoli, yn etholiadau’r Senedd fis Mai.

Mae adroddiadau ei bod wedi colli ei lle ar ben rhestr ranbarthol De-orllewin Cymru.

Mae Suzy Davies wedi bod yn Aelod Rhanbarthol o’r Senedd dros Orllewin De Cymru ers 2011.

Mae disgwyl i restrau ymgeiswyr Ceidwadwyr Cymru gael eu cadarnhau heno (nos Lun 18 Ionawr).

It seems another Welsh Conservative selection upset is likely as party members choose candidates for the South Wales West region. Not confirmed yet – I'll update as soon as it is.

— Adrian Masters (@adrianmasters84) January 18, 2021