Mae Aelod Ceidwadol o’r Senedd sydd o blaid datganoli wedi colli ei lle ar restr ranbarthol Gorllewin De Cymru ar gyfer y Senedd.

Mae Suzy Davies, a ymgeisiodd am arweinyddiaeth y Ceidwadwyr Cymreig yn 2018, wedi bod yn Aelod o’r Senedd dros Orllewin De Cymru ers 2011.

Cadarnhaodd y Ceidwadwyr Cymreig ddydd Llun (Ionawr 18) mai Tom Gifford, arweinydd y Ceidwadwyr ar Gyngor Pren-y-bont ar Ogwr, fyddai eu dewis cyntaf nhw ar gyfer y rhanbarth yn etholiadau’r Senedd fis Mai.

Mae Altaf Hussain yn ail, Samantha Chohan yn drydydd a Liz Hill O’Shea yn bedwerydd ar y rhestr.

Mae Suzy Davies hefyd yn ymgeisydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Y Ceidwadwyr oedd yn fuddugol yno yn etholiadau San Steffan yn 2019 ond y blaid Lafur sydd â’r sedd yn y Senedd ar hyn o bryd.

