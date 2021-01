Mae cyn-arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig wedi ei feirniadu am gymharu protestwyr yn adeilad y Gyngres yn yr Unol Daleithiau i bobl oedd yn cefnogi ail refferendwm Brexit.

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford, Aelod Seneddol Llafur dros y Rhondda Chris Bryant, a’r cyn Aelod Seneddol Ceidwadol Alistair Burt ymhlith rheini sydd wedi beirniadu Andrew RT Davies.

Dywedodd Mark Drakefrod nad oes “unrhyw esgus i ddefnyddio’r digwyddiad i annog rhaniadau pellach yn ein cymdeithas.”

Daw hyn wedi i Andrew RT Davies, sydd bellach yn llefarydd iechyd y Ceidwadwyr Cymreig, ymateb i neges gan arweinydd y Blaid Lafur, Keir Starmer, ar Twitter am yr ymosodiadau yn Washington.

To be honest I’m not sure you’re in the strongest position right now given you campaigned to overturn democracy and the will of the British people. https://t.co/dKV1PuB6VB

Mae adroddiadau bod pedwar o bobl wedi marw yn ystod protestiadau treisgar gan gefnogwyr Donald Trump.

‘Gwarth’

Dywedodd Aelod Seneddol Llafur Rhondda, Chris Bryant, bod neges Andrew RT Davies yn “warth”.

Mae hefyd wedi ysgrifennu at gyd-gadeirydd y Ceidwadwyr Amanda Milling yn mynnu ei fod yn cael ei atal o’r blaid.

“Mae hyn yn gwbl annerbyniol,” meddai yn y llythyr at Amanda Milling.

“Mae cyfateb y ddau yn dilysu trais yn yr Unol Daleithiau. Mae’n mynd y tu hwnt i ffiniau dadleuon cadarn ac yn annog trais tebyg yn y Deyrnas Unedig.”

Mae’r cyn-Aelod Seneddol Ceidwadol Alistair Burt, hefyd wedi beirniadu sylwadau Andrew RT Davies ac wedi galw arno i ymddiswyddo.

“Mae’r gymhariaeth yma yn warthus ac yn hollol annheilwng”, meddai.

“Os ydych chi’n ddeiliad swydd o unrhyw fath yn y Blaid Geidwadol, ymddiswyddwch nawr.”

My letter to @amandamilling demanding that @AndrewRTDavies be suspended from the Conservative Party for his deliberate equation of democratic debate in the UK with the armed, violent assault on the Capitol and the incendiary validation of violence. pic.twitter.com/7KK9QhT4vc

— Chris Bryant (@RhonddaBryant) January 6, 2021