Mae Jo Stevens, Aelod Seneddol Canol Caerdydd, wedi gadael yr ysbyty ar ôl cael ei heintio â’r coronafeirws.

Daeth i’r amlwg ar Nos Galan ei bod hi wedi’i tharo’n wael â’r coronafeirws ers tro.

Mewn neges ar Twitter mae hi wedi diolch am y gofal derbyniodd yn yr ysbyty ac wedi dweud ei bod hi’n “ffodus iawn o fod yn ôl adref”.

I cannot begin to describe my gratitude to the wonderful people who have cared for me in hospital. They are truly exceptional.

I feel so fortunate to be back home knowing that for so many families, it has been a very different situation.

— Jo Stevens (@JoStevensLabour) January 6, 2021