Mae’n rhaid i Aelodau Seneddol yn San Steffan gael pwerau i gymeradwyo a thrafod newidiadau sylweddol i reolau’r coronafeirws cyn iddyn nhw gael eu cyflwyno, meddai’r Gymdeithas Diwygio Etholiadol (ERS).

Daw’r sylwadau cyn pleidlais yn San Steffan heddiw (Medi 30) i adnewyddu pwerau dros dro sydd wedi eu caniatáu gan Ddeddf Coronafeirws 2020.

Ar hyn o bryd mae’r ddeddf yn caniatáu i weinidogion osod rheoliadau heb gymeradwyaeth y senedd, ond mae’n rhaid i’r canllaw gael ei drafod gerbron y senedd cyn gynted â fo’n ymarferol bosib.

Ni ddylid “gwthio’n aelodau etholedig i’r ymylon ar fympwy”

Wrth gefnogi galwadau am drafodaethau seneddol rhwng gwahanol bleidiau cyn bod newidiadau’n cael eu cyflwyno, dywedodd Darren Hughes, Prif Weithredwr y Gymdeithas Diwygio Etholiadol fod “rhaid i Aelodau Seneddol gael cyfle i graffu ar fesurau coronafeirws fyddai’n effeithio arnom ni gyd.

“Rhoddodd Llywodraeth Prydain bwysau ar Aelodau Seneddol i ddychwelyd i San Steffan er mwyn rhoi mwy o amser iddynt drafod – mae’n rhaid i weinidogion gadw at yr addewid.

“Mae’n amlwg bod pwysau mawr ar Lywodraeth Prydain ar hyn o bryd, ond mae’n rhaid i’n cynrychiolwyr allu edrych dros reolau fydd yn effeithio pawb,” esbonia.

“Ni ddylid aberthu gwiriadau democrataidd pan fo’u hangen arnom fwyaf.

“Ni all Llywodraeth Prydain barhau i reoli drwy bwerau Harri’r VIII am byth, ac mae’n iawn fod Aelodau Seneddol y meinciau cefn yn cwestiynu hyn.

“Mae aelodau ar draws y pleidiau gwleidyddol yn cefnogi’r angen i roi mwy o ddweud i Aelodau Seneddol.

“Llywodraethu drwy’r wasg yn tanseilio hyder”

Mynna Darren Hughes “mai nawr yw’r amser ar gyfer craffu’n fanylach, nid gwthio ein haelodau etholedig i’r ymylon ar fympwy.

“Rydym angen proses glir a thryloyw ar gyfer craffu ar newidiadau i reolau Covid, gan symud oddi wrth reolaeth ddictad tuag at benderfyniadau democratig.

Ychwanegodd: “Bydd llywodraethu drwy’r wasg yn tanseilio hyder y cyhoedd.”

Llywodraeth Cymru dan y lach yn ogystal

Mae Llywodraeth Cymru wedi cael ei chyhuddo o wneud datganiadau i’r wasg yn hytrach na gerbron y Senedd yn ddiweddar hefyd.

Yr wythnos hon, cyhuddwyd Gweinidogion o “godi dau fys” ar y sefydliad am ddewis peidio mynychu’r siambr gan arwain at ffrae ar Twitter rhwng Andrew RT Davies, Gweinidog Cysgodol y Ceidwadwyr dros Iechyd a’r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething.

Yn ogystal, mewn trydariad rai dyddiau yn ôl dywedodd Adam Price, arweinydd Plaid Cymru, “Mae’n warthus fod gohebwyr yn cael gwybod am gyfyngiadau Covid-19 tua hanner awr ar ôl i’r Llywydd ddweud wrth y Senedd.

“Nid yw’r Prif Weinidog wedi penderfynu, felly nid oedd yn gallu gwneud datganiad.

“A gafodd y Cabinet eu trin â’r un dirmyg? Nid dyma’r ffordd i lywodraethu gwlad mewn argyfwng.”

