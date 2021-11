Mae ffordd A498 rhwng Beddgelert a Phen-y-pas wedi’i chau i’r ddau gyfeiriad oherwydd “digwyddiad sydd ar y gweill”, yn ôl Heddlu’r Gogledd.

Mae Heddlu’r Gogledd yn dweud y bydd y ffordd ar gau hyd nes y bydd rhybudd pellach.

Maen nhw hefyd yn gofyn i deithwyr osgoi’r ardal a dod o hyd i lwybrau gwahanol i deithio.

Dydy’r heddlu ddim yn rhoi rhagor o fanylion ar hyn o bryd.

A road closure is in place on the A498 in both directions between Beddgelert and Pen y Pass, Gwynedd. The road will be closed until further notice due to an ongoing incident. Please avoid the area for the time being and take alternative routes where possible. Diolch. pic.twitter.com/2EmzmsIUF3

— North Wales Police #KeepWalesSafe 🌈 (@NWPolice) November 2, 2021