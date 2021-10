Mae cyn-Gomisiynydd Heddlu ac ymgyrchydd yn erbyn trais wedi galw ar Gomisiynydd Heddlu Gogledd Swydd Efrog i ymddiswyddo yn sgil ei sylwadau ynghylch Sarah Everard.

Mewn llythyr wedi’i ysgrifennu ar y cyd â Rachel Williams, ymgyrchydd yn erbyn trais a sefydlydd Stand Up To Domestic Abuse, mae cyn-Gomisiynydd Heddlu Gogledd Cymru yn dweud bod sylwadau Philip Allott yn “beio’r dioddefwr” ac yn “gwbl anaddas”.

Cafodd Rachel Williams, o Gasnewydd, ei chamdrin gan ei gwr am 18 mlynedd, ac yn 2011 fe ynmosododd arni gan ei saethu yn ei choesau a’i tharo yn ei phen gyda’r gwn. Crogodd ei gwr ei hun wedi’r digwyddiad yn 2011, ac ychydig wythnosau wedyn bu i’w mab 16 oed farw’n sgil hunanladdiad hefyd.

Today, myself, @ArfonJ & a list of other respected professionals have written an open letter calling for the resignation of PCC Philip Allott.

Please see below 👇🏼 pic.twitter.com/VoDJelKw4Y

— Rachel Williams (@Dontlookback198) October 4, 2021