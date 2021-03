Mae tri o swyddogion yr heddlu wedi dioddef mân anafiadau wrth ymateb i ddigwyddiad ym mae Caerdydd neithiwr (Mawrth 30).

Daw hynny wedi iddynt gael eu pledu gan wahanol wrthrychau, gan gynnwys poteli gwydr.

Cafodd dyn 21 oed a bachgen 16 oed eu harestio ar amheuaeth o droseddau yn erbyn y drefn gyhoeddus, a chafodd cyllell ei hadfer gan un ohonynt.

Erbyn y bore, roedd grisiau’r Senedd wedi eu gorchuddio mewn tomen o sbwriel, gan gynnwys poteli gwydr, bagiau plastig a bocsys cardbord cwrw yn dilyn y digwyddiad.

Roedd torf o dros 100 o bobl wedi ymgynnull ar risiau’r Senedd ar ddiwrnod poethaf y flwyddyn.

Mae’r ardal bellach yn fan poblogaidd i griwiau cyfarfod, wedi’i Gyngor Caerdydd gau ardal boblogaidd gyfagos i ffwrdd gyda ffens.

Roedd yr heddlu eisoes yn bresennol er mwyn cadw llygad ar y dorf. Yn ôl Heddlu De Cymru, roedd mwyafrif o’r dorf yn dilyn y rheolau cyn i’r digwyddiad dorri allan toc wedi 10 o’r gloch y nos.

Mewn datganiad, dywedodd Prif Arolygydd Heddlu De Cymru, Tony Williams:

“Cafodd torfeydd eu gwasgaru ar wahanol adegau drwy gydol y noson, a tua 10 o’r gloch roedd rhaid i swyddogion ymateb i ddigwyddiad treisgar ym Mae Caerdydd.

“Cafodd dau berson eu harestio a chafodd cyllell ei hadfer gan un ohonynt.

“Roedd y trais cafodd ei anelu tuag at swyddogion yn warthus ac ni fyddwn yn goddef ymddygiad gwrthgymdeithasol a ddangosir gan y lleiafrif nos Fawrth.”

Ar hyn o bryd, mae rheolau Covid-19 Llywodraeth Cymru yn golygu mai dim grwpiau o hyd at chwech o bobl o ddwy aelwyd wahanol gall gyfarfod, tra bod yn rhaid parhau i gadw pellter cymdeithasol.

Good to see the relaxing of lockdown is going well. 😡

Disgusting scenes down Cardiff Bay and the steps of the Senedd yesterday, those fences will be back up before we know it. 😡 pic.twitter.com/MqvH6Y14Bv

— It's On Cardiff (@itsoncardiff) March 31, 2021