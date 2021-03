Y bore ’ma (Mawrth 31), roedd grisiau’r Senedd ym mae Caerdydd wedi eu gorchuddio mewn tomen o sbwriel, oedd wedi cael eu gwasgaru dros nôs.

Mae fideo sydd wedi ei rhannu’n eang ar gyfryngau cymdeithasol yn dangos graddfa’r llanast, sy’n cynnwys nifer o boteli gwydr, bagiau plastig a bocsys cardbord cwrw.

Wrth i fwy o bobol fentro allan ar ôl peth llacio o gyfyngiadau’r coronafeirws, ac yn sgil y tywydd braf, mae’n ymddangos bod mannau poblogaidd yn ein trefi a’n dinasoedd yn dioddef.

Llanast llwyr

Mae’r fideo sydd wedi ei rannu at Twitter bellach wedi ei aildrydar dros fil o weithiau, gyda’r ffigwr yn cynyddu’n gyson.

Wrth ymateb i’r olygfa, mae pobl wedi galw’r rhai sy’n gyfrifol yn “ddiog” ac “anghyfrifol”, gydag un unigolyn o’r farn bod ymddygiad o’r fath yn dangos “cymdeithas ar chwâl”.

Fodd bynnag, mae’n debyg nad trefi a dinasoedd Cymru yw’r unig lefydd ble mae problemau taflu sbwriel wedi ei ddwysáu yn ddiweddar.

Mae’r digwyddiad yng Nghaerdydd wedi sbarduno eraill i rannau golygfeydd tebyg mewn mannau o Gymru dros y dyddiau diwethaf.

This is the beach at Barry Island this evening. Littered with waste. We have months of this ahead because we seemingly live in a society where people don’t respect the environment or other people. pic.twitter.com/ygxo27c3bv

— Siriol (@siriolg) March 30, 2021