Wrth gwrs, roedd Siop y Pethe’n fwy na siop lyfrau. Roedd Gwilym yn gwmnïwr diail, a chanddo’r ddawn i ganolbwyntio’n llwyr ar y person neu’r pwnc dan sylw ar y pryd. Mae yna chwedl amdano, yn aros gyda’i arwr, Wil Sam. Dros frecwast, fe sylwyd bod y bara’n brin ar gyfer tost. Cynigiodd Gwilym ’nôl torth o’r siop yn Llanystumdwy, ond wedi parcio y tu fa’s roedd llond bws o gefnogwyr Lerpwl ar eu ffordd i Anfield. Prynodd Gwilym y dorth, ond wnaeth hi ddim cyrraedd ’nôl i gegin Rhoslan tan frecwast bore wedyn!

Yn fy nghof i, Gwilym Tudur arweiniodd ni lawr o’r Home Caffe i Bont Trefechan i rwystro’r traffig ar y pnawn Sadwrn rhewllyd yna o fis Chwefror 1963 – gweithred wallgo’ ond un a lansiodd Cymdeithas yr Iaith ar lwybr newydd o weithredu anghyfreithlon. Roedd Gwilym yn deall ysbryd y “Chwyldro” yn well na neb, ac fe lwyddodd yn wyrthiol i’w ddal ar glawr yn ei gampwaith, Wyt Ti’n Cofio? , sy’n cofnodi chwarter canrif cyntaf y Gymdeithas mewn torion, atgofion, lluniau a chartwnau – a sylwadau craff y golygydd.

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor