Mae popeth yn iawn. Mae popeth yn dderbyniol. Does dim rhaid i ti smalio. Mae ’na bobol sy’n dy garu di: mwy o bobol nag wyt ti’n sylweddoli.

Mi gei di ddweud wrth y byd os lici di. Mi gei di ddynodi dy anhapusrwydd mewn cyfres o fideos ar Insta Stories, neu mewn ffenestri bychain, tywyll o wybodaeth ar dy gyfrif facebook. Mi gei di ddweud dy stori, ond cofia hefyd – does dim rhaid i ti rannu dim byd gyda’r byd os nad wyt ti eisiau gwneud. Does arnat ti mo lecynnau mwya’ tyner a thywyll dy galon i neb. Pan fydd pethau’n amhosib o uffernol, mae’n bwysig i ti ddod o hyd i’r egni i godi dy ffôn, danfon neges, a rhoi’r cyfle i’r rhai sy’n dy garu i ofalu amdanat ti. Bydd o gymaint yn haws nag wyt ti’n meddwl y bydd o.

Dw i’n addo y byddi di’n teimlo’n well nag wyt ti rŵan.

Efallai y bydd bwyta’n iach yn gwneud gwahaniaeth, a chlirio dy ystafell wely, a chael bath. Ond efallai hefyd mai dim ond bisgedi y medri di eu stumogi, a bod newid allan o’r dillad yr wyt ti wedi bod yn eu gwisgo ers dydd Iau diwethaf yn teimlo’n amhosib, a bod glendid yn teimlo’n hollol ddiwerth i ti rŵan. Does dim o’r pethau hyn, nac unrhyw beth arall, yn tynnu oddi ar dy werth.

Efallai y bydd mynd am dro yn helpu. Efallai y bydd ymgysylltu â natur, neu yoga, neu redeg yn dy godi di o’r dyfnderoedd, ond mae’n iawn os nad yw’r pethau yna’n helpu. Dwyt ti ddim yn fethiant os nad wyt ti am fynd allan o’r tŷ heddiw. Dydy’r ffaith nad wyt ti’n ffansïo gwneud pilates ddim yn golygu nad wyt ti’n trïo.

