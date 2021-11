Mae argymhellion adolygiad i wella trafnidiaeth y Deyrnas Unedig yn cynnwys gwella’r cysylltiadau rhwng Cymru a Lloegr.

Mae Boris Johnson wedi addo creu rhwydwaith drafnidiaeth strategol dros y Deyrnas Unedig wedi i Syr Peter Hendy gyhoeddi ei Adolygiad ar Gysylltedd yr Undeb.

Yn ôl Ysgrifennydd Trafnidiaeth San Steffan, mae trafnidiaeth yn “allweddol” i gadw cenhedloedd y Deyrnas Unedig yn agosach at ei gilydd.

Un o brif argymhellion yr adroddiad yw creu UKNet, a fyddai’n mapio lleoliadau strategol dros y wlad a phenderfynu sut y byddai’n bosib cysylltu nhw â’i gilydd, gan gynnig cyllid i ardaloedd sy’n tanberfformio ar y rhwydwaith.

Er bod Llywodraeth Cymru wedi cael eu gwahodd i gydweithio ar yr adroddiad, maen nhw’n dweud nad ydyn nhw wedi derbyn copi o’r adroddiad.

Mewn trydariad dywedodd Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd Cymru, Lee Waters, nad yw wedi edrych trwy’r adroddiad eto “oherwydd ni wnaeth Llywodraeth y Deyrnas Unedig ei rannu”.

“Ond dw i’n gweld nad yw Syr Peter wedi cefnogi galwadau’r Prif Weinidog i adeiladu’r M4.”

