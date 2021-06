Mae teyrngedau wedi eu rhoi i Dave R Edwards, prif leisydd y band Datblygu, sydd wedi marw yn 56 oed.

Mewn datganiad, dywedodd label recordiau Ankst ei fod wedi marw yn ei gartref yng Nghaerfyrddin dros y penwythnos.

Bydd ‘Dave Datblygu’ yn cael ei gofio fel arloeswr oedd yn barod i herio a phrocio hwyl at ddiwylliant Cymru ac mae ei ddylanwad yn amlwg ymhlith degau o fandiau Cymreig.

Mae’r triawd o albymau, Wyau (1988), Pyst (1990) a Libertino (1993) yn cael eu hystyried ymysg y gorau, a’r pwysicaf yn hanes cerddoriaeth Gymreig.

A dim ond y llynedd y rhyddhaodd Datblygu ei halbym ddiweddaraf, Cwm Gwagle, sydd wedi cyrraedd rhestr fer ‘Albym Gymraeg y Flwyddyn’.

Daeth hyn wedi i Datblygu ddychwelyd yn 2015 gyda’r albym Porwr Trallod, wnaeth gyrraedd rhestr fer y Welsh Music Prize.

Mae effaith ddiwylliannol ac artistig Datblygu eisoes yn sicr, ac mae ei farwolaeth yn golled enfawr i’r byd cerddoriaeth yng Nghymru.

Cafodd y grŵp ei ffurfio yn 1982 gan David R Edwards a T Wyn Davies, gyda Pat Morgan yn ymuno ddwy flynedd yn ddiweddarach.

Pat Morgan oedd un o’r cyntaf i dalu teyrnged iddo, gan ddweud: “Nid yw David gyda ni mwyach. Roedd yn un o’r ffrindiau gorau y gallech ei gael erioed. Personoliaeth enfawr, hael, arth o ddyn; bydd ei ddylanwad yn byw ymlaen.”

David is no longer with us. He was one of the best friends you could ever have. A huge, generous personality, a bear of a man; his legacy will live on.

Bydd Tim Burgess, o’r band ‘Charlatans’, yn cynnal parti gwrando i’r albym 1985-1995 – sef casgliad o ganeuon gorau Datblygu ar hyd y ddegawd honno – i gofio am Dave R Edwards.

Sad to hear of the passing of David R. Edwards

In his memory 1985 – 1995 by Datblygu will be our featured album at The @LlSTENlNG_PARTY on Friday July 2nd at 7pm (🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 time)

No guests, no tweets from us but a chance to share thoughts and memories pic.twitter.com/bKspHTJyVY

— Tim Burgess (@Tim_Burgess) June 22, 2021