Ar ôl blwyddyn o aros, bydd twrnament Ewro 2020 yn dechrau heno (nos Wener, 11 Mehefin).

Cafodd y twrnament ei ohirio’r llynedd yn sgil pandemig y coronafeirws.

Bydd yr Eidal yn herio Twrci yn Rhufain yng ngêm gyntaf y twrnament, gyda’r gic gyntaf am 8 o’r gloch.

Mae’r ddau dîm yn yr un grŵp a Chymru, sydd hefyd yn cynnwys y Swistir.

🇹🇷 Turkey came from behind to beat Switzerland #OTD at EURO 2008! 🔥

Will they beat Italy tonight? 🤔#EURO2020 pic.twitter.com/2BxCKMAOf7

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021