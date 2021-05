Mae Carrie Harper, sy’n Gynghorydd Plaid Cymru yn Wrecsam, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gynnal digwyddiadau prawf yn y Gogledd.

Mewn deiseb, mae Plaid Cymru Wrecsam yn galw am ganiatáu i gefnogwyr pêl-droed gael mynediad i’r Cae Ras yn Wrecsam ar gyfer gwylio’r gêm yn erbyn Notts County ar Fai 18.

Daw hyn wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi rhestr arfaethedig o ddigwyddiadau prawf, a fydd yn cynnwys caniatáu i 4,000 o wylwyr fynychu gêm bêl-droed Cymru yn erbyn Albania fis Mehefin, ond nad oedd yn cynnwys unrhyw ddigwyddiadau yn y Gogledd.

Bydd y digwyddiadau cyntaf, sef Eid yn y Castell a Tafwyl, yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd yr wythnos hon, ac mae trafodaethau ar y gweill i ganiatáu i gefnogwyr fynychu gemau pêl-droed Abertawe a Chasnewydd yr wythnos nesaf.

Mae’r holl ddigwyddiadau yn cael eu cynnal i’r de o Aberhonddu, ac mae deiseb Plaid Cymru Wrecsam yn holi pam nad oes yr un yn y Gogledd.

Erbyn hyn mae dros 325 o bobol wedi llofnodi’r ddeiseb, ac mae Carrie Harper wedi dangos ei chefnogaeth gan ddweud “nad ydy hi’n derbyn” fod yr holl ddigwyddiadau prawf yn cael eu cynnal yn y De.

Mewn trydariad blaenorol, fe wnaeth hi fynnu fod “rhaid cynnwys Clwb Pêl-droed Wrecsam” ar y rhestr.

Hello! 👋 North Wales calling 👋 Are we having this? I don’t think so, @Wrexham_AFC needs to be included 👇🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 https://t.co/g3XqHnsEOC

— Carrie Harper 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇵🇸 (@CarrieAHarper) May 11, 2021