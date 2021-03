Cafodd y ffordd ei chau dros nos er mwyn cwblhau’r gwaith, ac mae disgwyl i’r bont gael ei hagor i gerddwyr a seiclwyr cyn i’r arena newydd gael ei chwblhau cyn diwedd y flwyddyn.

Mae Rob Stewart, arweinydd Cyngor Dinas A Sir Abertawe, yn dweud y bydd y bont yn “symbol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol” o ddatblygiad y ddinas.

Ymateb ar y cyfryngau cymdeithasol

Ond mae’n ymddangos nad yw trigolion y ddinas yn cytuno.

Tra bod rhai yn gweld tebygrwydd rhwng y bont a tortilla, mae eraill yn gweld bar siocled Crunchie ac eraill yn gweld cramwythen (crumpet).

Ac mae person arall yn gofyn a yw’r bont wedi’i noddi gan gwmni Taco Bell.

Ond mae’r cwmni Global Drone Surveys & Media wedi trydar y lluniau canlynol sy’n dangos y bont o’r awyr a’r effaith mae’r goleuadau’n ei chreu ar draws y ddinas yn y nos.

Last night we were commissioned to capture drone footage and photography of the installation of the new #coprbay bridge.

Excellent achievement by @swansea_council #dronephotography #drone #construction #coprbaybridge@WalesOnline @SwanseaCouncil @Sarens @SwanseaOnline10 pic.twitter.com/XfG5DNC8mM

— Global Drone Surveys & Media 🇬🇧 (@GlobalDroneLtd) March 7, 2021