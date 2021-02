Dylai rhagor o blant yng Nghymru fod yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim, yn ôl Aelod Seneddol Llafur.

Daw galwad Beth Winter, Aelod Seneddol Cwm Cynon, ar drothwy dadl yn y Senedd ynghylch yr union fater hwn.

Mae Beth Winter yn dweud bod y Llywodraeth wedi gwneud “gwaith anhygoel” i fynd i’r afael â thlodi bwyd ymhlith plant.

Ond mae’n pryderu am fod 70,000 o blant sydd yn byw mewn tlodi yng Nghymru ddim yn gymwys, ac mae’n dweud bod “angen gweithredu pellach”.

“Dw i’n galw ar i Lywodraeth Cymru sicrhau bod plant i deuluoedd sydd ar Gredyd Cynhwysol, neu fudd-dal tebyg, yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim,” meddai.

Mae hefyd yn credu y dylid bod plant sydd “methu cael at gyllid cyhoeddus” yn gymwys, ac y dylai bod prydau bwyd am ddim i bob baban mewn ysgolion.

In recent weeks I have been in discussion with Welsh Ministers about Free School Meals and food poverty in Wales.

