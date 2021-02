Bydd gwasanaeth newyddion i Gymru gyfan, ac sydd yn “ffafrio annibyniaeth”, yn cael ei lansio ddydd Gwener.

Bydd gwefan Herald.Wales yn adrodd newyddion sy’n berthnasol i Gymru gyfan, ac yn darparu gwasanaeth Cymraeg yn ogystal â Saesneg.

Cwmni o Sir Benfro, Herald News UK Ltd, sydd yn gyfrifol am y wefan, ac mi fydd yn cael ei lansio ddydd Gwener, Chwefror 26.

Herald News UK Ltd sydd hefyd yn gyfrifol am y Pembrokeshire Herald, gwasanaeth newyddion (print ac ar lein) sydd wedi bod yn adrodd newyddion y sir honno ers 2013.

“Mi fyddwn yn adrodd pob safiad gwleidyddol,” meddai’r golygydd gwleidyddol, Jon Coles.

“Safiad Herald.Wales yw y dylid bod gan Gymru ddewis ynghylch bod yn wlad annibynnol ai peidio. Dyw hynny ddim yn golygu y byddwn ni’n blatfform anfeirniadol sydd o blaid annibyniaeth.

“Rydym yn realistig am yr heriau mae annibyniaeth yn peri i’n gwlad. Mi fyddwn yn adrodd pob ochr o’r ddadl fel bod ein darllenwyr yn medru dod i gasgliadau eu hunain ynghylch dyfodol Cymru.

“Er hynny mi fydd gennym agwedd sy’n ffafrio annibyniaeth i Gymru.”

The new independent news service for Wales is launching on Friday

