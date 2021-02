Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi gwrthod cais Cymru a’r Alban i aros yn rhan o gynllun cyfnewid myfyrwyr Erasmus+.

Mae hawl gan fyfyrwyr Gogledd Iwerddon i gymryd rhan yn y cynllun o hyd diolch i gyllid gan Lywodraeth Iwerddon.

Cyhoeddodd Boris Johnson y penderfyniad i beidio â chymryd rhan wrth i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd.

Bu Prydain yn rhan o gynllun Erasmus ers 1987, ac un o’r rhai oedd yn gyfrifol am ddatblygu’r cynllun yn y 1970au a’r 1980au oedd y Cymro, Dr Hywel Ceri Jones.

Llofnododd 145 o aelodau Senedd Ewrop lythyr ym mis Ionawr yn gofyn i’r Comisiwn ganiatáu i’r Alban a Chymru ailymuno.

Ond mewn ymateb iddyn nhw, dywedodd Ursula von der Leyen, Llywydd Comisiwn Ewrop, mai’r unig ffordd i wlad o fewn y Deryrnas Unedig gymryd rhan eto oedd i’r Derynas Unedig gyfan ailymuno ag Erasmus+.

“Yr unig fodd o ail ymuno ag Erasmus+ yw fel y Deyrnas Unedig gyfan, neu ddim o gwbl,” meddai mewn llythyr at aelodau Senedd Ewrop.

“Cynigiodd yr Undeb Ewropeaidd ymrwymiad llawn i’r Deyrnas Unedig fod yn rhan o gynllun Erasmus+ a hynny am gyfraniad ariannol safonol sy’n ddisgwyliedig gan wledydd sydd yn cymryd rhan yn y cynllun.

“Yn dilyn blwyddyn o drafodaethau adeiladol gyda llywodraeth y Deyrnas Unedig, penderfynwyd yn Llundain i beidio ag ymwneud ag Erasmus+.”

Mae Terry Reintke, Aelod o Senedd Ewrop o’r Almaen, yn dweud y bydd aelodau yn trefnu dadl ar y mater yn Senedd Ewrop.

“Byddwn yn parhau i archwilio sut y gallai’r Alban a Chymru aros yn Erasmus+,” meddai ar ei chyfri Twitter.

This answer is not what we had hoped for.

But: We will continue to explore how Scotland and Wales could stay in Erasmus+.

Next step: Organise a debate on this in the European Parliament.

Erasmus+ is a cornerstone in a peaceful continent– also beyond the EU. #Erasmus pic.twitter.com/Q8b86kCfrq

— Terry Reintke (@TerryReintke) February 15, 2021