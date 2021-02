Mae adroddiadau bod staff carchar y Berwyn yn Wrecsam wedi ymosod ar garcharor sy’n siarad Cymraeg, Rhodri ab Eilian, lai na phythefnos wedi iddo gwyno am beidio cael siarad yr iaith yno.

Ar Ionawr 31, adroddodd golwg360, fod Undod a rhwydwaith y Prisoner Solidarity Network yn cydweithio er mwyn rhoi terfyn ar erledigaeth yn erbyn siaradwyr Cymraeg yng ngharchar y Berwyn yn y gogledd.

Yn ôl y Prisoner Solidarity Network, mae’r ymosodiad honedig arno yng Ngharchar y Berwyn yn enghraifft glir o ymateb treisgar i’r ffaith fod Rhodri ab Eilian wedi trafod ei brofiadau yn y carchar yn gyhoeddus.

Ac yn dilyn yr ymosodiad honedig ddydd Mercher (Chwefror 10), mae’r Prisoner Solidarity Network yn dweud fod un aelod o staff wedi bygwth trais pellach, gan ddweud wrth garcharor arall ei fod yn mynd i “fwrw ei ben bach i mewn”.

