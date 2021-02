Ddyddiau’n unig ers i Willis Halaholo gael ei alw i garfan Cymru mae’r canolwr talentog wedi ei gynnwys ar y fainc i wynebu’r Alban brynhawn Sadwrn.

Mae Prif Hyfforddwr Cymru wedi canmol dyfalbarhad y canolwr a allai ennill ei gap cyntaf i Gymru oddi ar y fainc.

Mae’r cyn-chwaraewr Super Rugby sydd yn enedigol o Seland Newydd wedi ei gynnwys ar ôl i wyth o chwaraewyr yng ngharfan wreiddiol Cymru cael eu hanafu.

“Cafodd fagwraeth galed ac mae’n ddyn ifanc cyfrifol iawn,” meddai Wayne Pivac.

“Fel un sy’n dod o Seland Newydd fy hunan, ac wedi ei hyfforddi gydag Academi Auckland flynyddoedd yn ôl, rwy’n ei adnabod yn dda iawn, mae’n fachgen talentog a chyfrifol iawn.

“Mae’n dod â set o sgiliau cyffrous i ni, a dyna beth rydym yn chwilio amdano – rhywbeth ychydig yn wahanol nad oes gennym yn y garfan ar hyn o bryd felly mae hynny’n gyffrous.”

Wynebu beirniadaeth

Roedd Halaholo hefyd wedi ei gynnwys fel rhan o garfan gyntaf Wayne Pivac i wynebu’r Barbariaid yn 2019, ond bu rhaid iddo dynnu nôl ar ôl anafu wrth chwarae i’r Gleision rai dyddiau’n gynt.

Bryd hynny cafodd ei feirniadu gan rai gan mai ar sail preswyl roedd yn gymwys i chwarae i Gymru ac nad oedd wedi ei eni nag â pherthnasau Cymreig.

Ers hynny mae’r Cymro balch o Seland Newydd wedi bod yn awyddus i ddangos i rheini sydd wedi ei feirniadu cymaint mae’r wlad mae wedi ei fabwysiadu yn ei olygu iddo.

“Mae’r wlad hon yn fy nghalon bellach,” meddai.

“Mae unrhyw un sy’n fy adnabod yn gwybod pwysigrwydd teulu i mi, ac mae gen i ddwy ferch sydd wedi eu geni yma yng Nghymru – sy’n gwneud y wlad hon yn rhan o honnaf ac yn rhan o fy nghalon.

“Does dim yn fy ysgogi’n fwy na’r rheiny sydd yn fy amau ac yn fy meirniadu i.”

Last message from me. All the doubters haters and people that don’t think I belong here u got your wish👍🏾 u got 9months to get better especially the ones that think it’s ok for the other two Kiwi born to represent Wales but not me 🤔

— Willis Halaholo (@whalaholo) November 26, 2019