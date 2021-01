Mae Ben Lake, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Geredigion, wedi cyflwyno cynnig seneddol mewn ymateb i ganslo’r Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Mae’r Cynnig yn galw ar Lywodraeth Prydain i ddarparu cefnogaeth ariannol i’r Eisteddfod, wrth iddynt wynebu heriau anferthol sgil y penderfyniad annatod diweddar.

Daw hyn wedi i’r Eisteddfod Genedlaethol gyhoeddi y bydd Prifwyl Ceredigion yn cael ei gohirio am yr ail flwyddyn yn olynol.

Effaith pellgyrhaeddol

Dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses, fod “colli Eisteddfod arall yn mynd i gael effaith pellgyrhaeddol arnom ni fel sefydliad” ac y bydd proses ymgynghori’n mynd rhagddi i gwtogi nifer y staff.

“Yn anffodus, ry’n ni’n wynebu blwyddyn arall hynod o heriol yn ein hanes,” meddai’r Prif Weithredwr.

“Ry’n ni wedi gorfod dechrau ar broses ymgynghori gyda staff gan fod rhaid i ni leihau’r tîm i hanner ei faint er mwyn gallu goroesi’r cyfnod nesaf.

Dywedodd bod rhannu’r newyddion yr wythnos hon wedi bod yn “dorcalonnus i bawb sy’n rhan o’r Eisteddfod.”

“Sicrhau parhad prifwyl diwylliant Cymru”

Mae’r cynnig a gyflwynir gan Ben Lake yn pwysleisio ei gydymdeimlad tuag at staff â threfnwyr yr Ŵyl.

Mae hefyd yn mynegi ei bryderon ynglŷn â’r heriau anferthol sy’n wynebu’r sefydliad at y dyfodol – ac yn gofyn i Lywodraeth Prydain i ymyrryd.

Mae’r Cynnig Seneddol fel a ganlyn.

“Bod y Tŷ hwn yn nodi gyda thristwch ohiriad anochel a synhwyrol Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Ngheredigion tan 2022 oherwydd pandemig Covid-19; yn mynegi pryder mawr am y sefyllfa ariannol hynod anodd y mae hyn yn ei hachosi i drefnwyr yr ŵyl ac i staff sydd bellach mewn perygl o gael eu diswyddo; yn gofyn i Lywodraeth y DU pa gymorth ariannol y gall ei ddarparu i helpu i gefnogi gŵyl ddiwylliannol fwyaf Cymru; yn cymeradwyo gwaith parhaus yr Eisteddfod AmGen am ddarparu ffyrdd amgen i bobl ledled Cymru ddathlu’r Eisteddfod yn ystod y pandemig; ac yn edrych ymlaen at weld pobl yn dod at ei gilydd yn bersonol ar gyfer Eisteddfod 2022.”