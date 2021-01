Mae Liz Saville Roberts, Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, wedi cyhuddo Llywodraeth y Deyrnas Unedig o “gamddehongli” y gyllideb ar gyfer Cymru, a hynny “yn fwriadol”.

Ddoe cyhoeddodd Canghellor San Steffan, Rishi Sunak, y bydd Cymru’n derbyn £227m fel rhan o becyn i gefnogi busnesau trwy’r gwanwyn yn sgil cyfyngiadau’r coronafeirws.

Fodd bynnag, mae dadlau ynghylch y swm, gan ei fod bellach wedi dod yn glir nad yw’n arian ‘ychwanegol’ ond yn rhan o’r £5.2 biliwn sydd eisoes wedi’i roi i Lywodraeth Cymru i ddelio â’r pandemig.

Yn Senedd San Steffan heddiw (Ionawr 7), dywedodd Liz Saville Roberts fod y £227m yma eisoes wedi cael ei gyhoeddi, gan ddweud fod hyn yn “gamddehongli bwriadol” ar ran Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

“Camddehongli bwriadol”

“Mae hyn yn achos o gamddehongli bwriadol, sy’n rhoi gwybodaeth anghywir i fusnesau yng Nghymru ar bwrpas,” meddai’r Aelod Seneddol.

Aeth ymlaen i ofyn i Boris Johnson a fyddai’n ymddiheuro, gan ddweud bod angen codi’r cyfyngiadau ar fenthyg arian – cyfyngiadau sydd wedi eu gosod ar Gymru gan San Steffan.

The #Chancellor has re-wrapped £227 million of already announced funding as new money for Wales. This is willful misrepresentation – deliberately misinforming desperate businesses in #Wales. There is now an urgent need to lift borrowing constraints imposed on Wales by Westminster pic.twitter.com/i9TZU9cBLJ

— Liz Saville Roberts AS/MP (@LSRPlaid) January 6, 2021