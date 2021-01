Bydd Gerwyn Price yn derbyn anrhydedd rygbi gan Gastell-nedd, lle chwaraeodd dros 100 o gemau, yn dilyn ei fuddugoliaeth ym Mhencampwriaeth Dartiau’r Byd y PDC.

Fe yw’r Cymro cyntaf yn hanes y byd dartiau i ennill Pencampwriaeth y Byd y PDC ar ôl curo’r Albanwr Gary Anderson o 7-3 yn yr Alexandra Palace yn Llundain.

Dathlodd cyn-glwb rygbi y gŵr 35 oed y gamp ar Twitter drwy ddweud bod y cyn-fachwr wedi mynd o fod yn “Rhif 2 Castell-nedd i Rif 1 y byd”.

FROM NEATH NO.2 TO WORLD NO. 1

Former Neath hooker Gerwyn Price is on top of the world after winning the 2021 PDC World Darts Championship at Alexandra Palace.

Read more here >>>>https://t.co/V4LIhATkc0 pic.twitter.com/9nz6ubv3OW

— Neath RFC (@NeathRugby) January 3, 2021