Wedi cyfnod rhyngwladol llwyddiannus iawn i Gymru, dychwelyd i’w clybiau a wnaeth y chwaraewyr y penwythnos hwn.

A gyda phedwar mis tan y gemau rhyngwladol nesaf, mae’n amser yn awr i’r rhai a oedd yn y garfan ddiweddaraf ganolbwyntio ar gadw eu lle ynddi ond yn gyfle i ambell un arall sydd ar y cyrion greu argraff.

Uwch Gynghrair Lloegr

Tottenham yn erbyn Man City a oedd gêm fawr y penwythnos yn Uwch Gynghrair Lloegr ond ychydig iawn a gyfrannodd y Cymry at fuddugoliaeth nodedig Spurs o ddwy gôl i ddim nos Sadwrn. Dechreuodd Gareth Bale, Ben Davies a Joe Rodon ar y fainc a Rodon yn unig a ddaeth i’r cae, a hynny am ddeg munud yn unig.

Er gwaethaf ei berfformiadau da i Gymru, dechrau a gorffen ar y fainc a wnaeth Dan James hefyd wrth i Man U guro West Brom nos Sadwrn. Roedd un Cymro ar y cae serch hynny wrth i Hal Robson-Kanu ddychwelyd i dîm y Baggies yn dilyn anaf, yn chwarae’r hanner awr olaf.

Eilyddion heb eu defnyddio a oedd Neil Taylor i Aston Villa yn erbyn Brighton ddydd Sadwrn a Tyler Roberts i Leeds yn erbyn Arsenal ddydd Sul.

Yn dilyn perfformiadau da yng nghanol y cae i Gymru, fe ddechreuodd Ethan Ampadu fel amddiffynnwr canol i Sheffield United yn erbyn West Ham ond bu’n rhaid iddo adael y cae gydag anaf toc wedi’r awr wrth i’w dîm golli o gôl i ddim.

Sôn am anafiadau, roedd rhai’n disgwyl i Neco Williams ddechrau fel cefnwr dde i Lerpwl yn erbyn Caerlŷr nos Sul oherwydd anaf diweddar i Trent Alexander-Arnold. Dewis profiad James Milner dros addewid y Cymro ifanc a wnaeth Jurgen Klopp i ddechrau’r gêm serch hynny.

Ond cafodd Neco bron i hanner cyfan yn y diwedd wrth i Lerpwl ennill o dair gôl i ddim. Symudodd Milner i ganol cae yn dilyn anaf i Naby Keita yn gynnar yn yr ail hanner, gyda Williams yn llenwi’r bwlch yn y cefn.

Ar ôl chwarae tair gêm mewn wythnos i Gymru, dychwelyd i’r fainc a wnaeth Danny Ward yn erbyn ei gyn glwb yn Anfield.

Y Bencampwriaeth

Arhosodd Abertawe o fewn cyrraedd i frig y Bencampwriaeth gyda buddugoliaeth dros Rotherham ar y Liberty ddydd Sadwrn. Dechreuodd dau Gymro yn amddiffyn yr Elyrch a gadwodd lechen lân mewn buddugoliaeth o gôl i ddim. Dychwelodd Connor Roberts o’r garfan ryngwladol a dychwelodd Ben Cabango ar ôl methu gemau Cymru gydag anaf.

Ond ym mhen arall y cae yr oedd y newyddion mwyaf cyffrous i gefnogwyr Cymru wrth i Liam Cullen ddechrau gêm gynghrair am y tro cyntaf, a hynny bedair blynedd ar ddeg ers iddo fod yn fasgot saith mlwydd oed i’r Elyrch yn erbyn yr un gwrthwynebwyr!

