Cafodd tîm Ifor Williams Trailers, sy’n noddi Clwb Pêl-droed Wrecsam, eu “syfrdanu a’u llorio” gan y cyhoeddiad bod y sêr ffilm Ryan Reynolds a Rob McElhenney wedi prynu’r clwb ac maen nhw wedi cychwyn y cyfnod newydd gyda fideo doniol.

Mae llawer o’r staff sy’n gweithio yn Ifor Williams Trailers yn gefnogwyr brwd ac roedden nhw wrth eu boddau o weld bod y fideo wedi cael ei gwylio 4.5 miliwn o weithiau o fewn 24 awr ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cynhaliwyd dau Gyfarfod Cyffredinol Arbennig o grŵp cefnogwyr-berchnogion Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam (WST), y cyntaf gyda chytundeb o 97.5% y dylid cynnal trafodaethau, a’r ail i “gymeradwyo’n ddiymdroi ac yn ddiamau” y cytundeb a gafodd ei gyflwyno.

Pleidleisiodd 98.4% o blaid gwerthu, gyda 1,801 o gefnogwyr yn pleidleisio o blaid, 29 yn erbyn ac 11 yn ymatal.

Dywedodd Ryan Reynolds a’i gyd-actor Rob McElhenney wrth aelodau’r Ymddiriedolaeth eu bod nhw am droi Wrecsam yn “rym byd-eang”.

Wrth gyhoeddi canlyniad y bleidlais ar Twitter, cyfeiriodd y ddau yn gyson at gynnyrch y cwmni trelars, sydd wedi bod yn brif noddwr crysau Wrecsam ers 2016.

A message from our owners-elect…

Welcome to Wrexham AFC, @RMcElhenney and @VancityReynolds 🥳

🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/ho1vV8cvry

— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) November 16, 2020