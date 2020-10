Mae’r Academi Brydeinig Celfyddydau Ffilm a Theledu yng Nghymru wedi cyhoeddi’r enillwyr eleni gyda chadeirydd Bafta Cymru yn croesawu “cydnabod cynifer o ymarferwyr crefft benywaidd”.

Yn sgil y coronafeirws roedd seremoni Bafta Cymru yn cael ei chynnal ar-lein eleni.

Alex Jones oedd y prif gyflwynwraig, ac roedd eraill yn ymuno â hi trwy gyswllt fideo, gan gynnwys Alexandra Riley, Tom Rhys Harries, Katherine Jenkins a Catherine Zeta-Jones.

Cydnabod ymarferwyr benywaidd

Croesawodd Angharad Mair, Cadeirydd BAFTA Cymru, bod y gwobrau eleni yn cydnabod ymarferwyr benywaidd a oedd yn arwain y ffordd.

“Wrth i Wobrau BAFTA Cymru ddod i ben am flwyddyn arall, er hynny mewn fformat gwahanol, rwy’n falch iawn o weld cynifer o ymarferwyr crefft benywaidd yn cael eu cydnabod eleni, yn ogystal â’r ganran uchel o’r rhai a dderbyniodd eu gwobr BAFTA gyntaf”, meddai Angharad Mair.

Yn ôl Angharad Mair “ni fu erioed amser pwysicach i ddathlu’r byd celfyddydol yng Nghymru.”

Roedd y 10 categori crefft wedi’u dominyddu gan ymarferwyr benywaidd, wrth i Siân Jenkins ennill ei hail wobr Dylunio Gwisgoedd ar gyfer Eternal Beauty a Rebecca Trotman yn ennill ei gwobr Golygu gyntaf am ei gwaith ar Doctor Who: Ascension of the Cyberman.

Enillodd Melanie Lenihan ei gwobr Colur a Gwallt gyntaf ar gyfer War of the Worlds.

Derbynnydd gwobr Torri Trwodd 2020 oedd Lisa Walters am ei rôl fel cynhyrchydd ar On The Edge: Adulting.

Tair gwobr i ‘His Dark Materials’

Ar ôl derbyn naw enwebiad eleni enillodd cyfres deledu BBC a HBO His Dark Materials dair gwobr.

Ruth Wilson enillodd y wobr Actores orau am ei rhan fel Marisa Coulter yn y gyfres, ac enillodd Suzie Lavelle y wobr Ffotograffiaeth a Goleuo, a Joel Collins y wobr Dylunydd Cynhyrchu.

Ruth Wilson, yn dathlu ennill y wobr Actores orau gyda’i rhieni

Gwobr Cyfraniad Arbennig i Leslie Dilley

Y cyfarwyddwr celf a dylunydd cynhyrchu Leslie Dilley o’r Rhondda oedd enillydd Gwobr Cyfraniad Rhagorol i Ffilm a Theledu BAFTA Cymru eleni.

Mae’n fwyaf adnabyddus am ei waith ar y ffilmiau Star Wars, Alien, Raiders of the Lost Ark a The Abyss.

Dyma’r tro cyntaf i ddylunydd cynhyrchu ennill y wobr arbennig hon.

Les Dilley

Pum gwobr i S4C

Ymhlith yr enillwyr roedd pum gwobr i S4C.

Enillodd Emma Walford a Trystan Ellis Morris categori’r Cyflwynydd Gorau am eu gwaith ar y gyfres Prosiect Pum Mil (Boom Cymru), a chyfres ddogfen Ysgol Ni: Maesincla (Cwmni Darlun) gipiodd y wobr Cyfres Ffeithiol Orau.

“Eleni eto mae llwyddiannau S4C yn dyst i ymroddiad a chreadigrwydd y sector”, meddai Amanda Rees, Comisiynydd Cynnwys S4C.

“Mae amryw o unigolion a chwmnïau cynhyrchu talentog yn creu cynnwys o’r safon uchaf all gydio yn nychymyg y gwylwyr.

“Llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr i gyd.”

Disgyblion Maesincla yn dathlu

Rhestr enillwyr BAFTA Cymru 2020:

Rhaglen Ddogfen Unigol: The Prince And The Bomber

The Prince And The Bomber Cyfarwyddwr: Ffeithiol: Siôn Aaron a Timothy Lyn, Eirlys Dementia a Tim

Siôn Aaron a Timothy Lyn, Eirlys Dementia a Tim Dylunio Cynhyrchu: Joel Collins, His Dark Materials

Joel Collins, His Dark Materials Rhaglen Blant: Deian A Loli

Deian A Loli Awdur: Kayleigh Llewellyn, In My Skin

Kayleigh Llewellyn, In My Skin Colur a Gwallt: Melanie Lenihan, War Of The Worlds

Melanie Lenihan, War Of The Worlds Ffotograffiaeth a goleuo ffuglen: Suzie Lavelle, His Dark Materials

Suzie Lavelle, His Dark Materials Actores: Ruth Wilson fel Mrs Coulter, His Dark Materials

Ruth Wilson fel Mrs Coulter, His Dark Materials Cyfres Ffeithiol: Ysgol Ni Maesincla

Ysgol Ni Maesincla Newyddion A Materion Cyfoes: Channel 4 News, Flooding Strikes The South Wales Valleys

Channel 4 News, Flooding Strikes The South Wales Valleys Sain: Tîm Cynhyrchu Good Omens

Tîm Cynhyrchu Good Omens Cerddoriaeth Wreiddiol: Jonathan Hill, The Long Song

Jonathan Hill, The Long Song Torri Trwodd: Lisa Walters, On The Edge, Adulting

Lisa Walters, On The Edge, Adulting Ffilm Fer: Salam

Salam Rhaglen Adloniant: Cyrn ar y Mississippi

Cyrn ar y Mississippi Cyflwynydd: Emma Walford a Trystan Ellis-Morris, Prosiect Pum Mil

Emma Walford a Trystan Ellis-Morris, Prosiect Pum Mil Golygu: Rebecca Trotman, Doctor Who

Rebecca Trotman, Doctor Who Cyfraniad Rhagorol i Ffilm a Theledu: Les Dilley

Les Dilley Cyfarwyddwr Ffuglen: Lucy Forbes, In My Skin

Lucy Forbes, In My Skin Actor: Jonathan Pryce fel Cardinal Jorge Mario Bergoglio, The Two Popes

Jonathan Pryce fel Cardinal Jorge Mario Bergoglio, The Two Popes Dylunio Gwisgoedd: Sian Jenkins, Eternal Beauty

Sian Jenkins, Eternal Beauty Drama Deledu: The Left Behind

Rhestr lawn o enwebiadau BAFTA Cymru.