Dyma’r ffigurau diweddaraf ar gyfer y ‘gyfradd saith diwrnod’ o achosion Covid-19 newydd fesul ardal awdurdod lleol yng Nghymru.

Mae’r ffigurau, ar gyfer y saith diwrnod hyd at 13 Medi, yn seiliedig ar brofion a gynhaliwyd yn labordai GIG Cymru a phrofion a gynhaliwyd ar drigolion Cymru a brosesir mewn labordai masnachol.

Mynegir y gyfradd fel nifer yr achosion newydd fesul 100,000 o bobl.

Mae data ar gyfer y tri diwrnod diwethaf (Medi 14-16) wedi’i hepgor gan ei fod yn anghyflawn ac yn debygol o gael ei ddiwygio.

Caerffili

Yng Nghaerffili, cofnodwyd 214 o achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at 13 Medi – sy’n cyfateb i 118.2 fesul 100,000 o bobl. Dyma’r gyfradd uchaf yng Nghymru ac mae wedi cynyddu o 94.4 yn y saith niwrnod hyd at Fedi 6.

Rhondda Cynon Taf

Rhondda Cynon Taf, sydd wedi gosod cyfyngiadau newydd, sydd â’r gyfradd uchaf-ond-un, i fyny o 48.9 i 97.0, gyda 234 o achosion newydd.

Casnewydd

Mae Casnewydd yn y trydydd safle. Yma mae’r gyfradd wedi codi o 16.2 i 65.9, gyda 102 o achosion newydd.

Y rhestr lawn

Dyma’r rhestr yn llawn. O’r chwith i’r dde, nodir: enw’r awdurdod lleol; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at Fedi 13; nifer (mewn cromfachau) yr achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at Fedi 13; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at Fedi 6; nifer (mewn cromfachau) o achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at Fedi 6.