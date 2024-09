Ond mae’n rhaid hefyd wrth deyrngarwch cyffredinol i reolau’r gêm. Dyma (am wn i, o leiaf) yw hunaniaeth genedlaethol iach mewn diwylliant amryliw: sawl tîm, ond un set o reolau.

Beth am newid y darlun, er mwyn ceisio cadarnhau’r neges? Mae perthyn i’r Gymru gymhleth, gyfoes, aml-ethnig, aml-grefydd, aml-ddiwyliant hon yn debyg iawn i ganlyn pêl-droed. Fel Cymro Cymraeg o Gristion, dw i’n cefnogi fy nhîm i, ond dw i hefyd yn deall a chydnabod fod rheolau’r gêm yn fwy pwysig na fy nhîm i oherwydd, heb reolau, nid oes gêm. A heb y gêm, pa ddiben sydd i unrhyw dîm?

Wrth glustfeinio sgwrs (gan gyfaddef nad da yw hynny) rhwng fy mab a’i ffrindiau wrth iddyn nhw drefnu noson allan – noson “ma’s ma’s” ydoedd i fod – sylweddolais fod fy mab yn ddwyieithog! Mae’r Gymraeg mae e’n siarad gyda’i ffrindiau yn gwbl wahanol i’r Gymraeg mae e’n siarad gyda fi. Mae’r eirfa ac, i raddau beth bynnag, yr acen hyd yn oed yn wahanol! Am hyn o ddwyieithrwydd yr hoffwn hel meddyliau heddiw.

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor