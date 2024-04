Fel pawb, mae gen i, erbyn heddiw, lawer mwy o ddiddordeb yn yr economi na fu gen i ychydig flynyddoedd yn ôl!

Er mor anodd yw deall sut y daethom i’r fath ddirwasgiad, mae ei effaith yn amlwg ddigon. Mae sawl sefydliad, cymuned ac aelwyd yn plygu dan ei bwysau. Bu newyddion beunyddiol yr wythnos yn drwm o sôn am sgil effeithiau – byr a hirdymor – y toriadau o 10.5% yng nghyllidebau dau o brif sefydliadau diwylliannol Cymru: ein Hamgueddfa a’n Llyfrgell Genedlaethol. Yn ogystal, bu datgan fod Opera a Cherddorfa Genedlaethol Cymru yn wynebu oblygiadau heriau economaidd a gostyngiad sylweddol mewn cyllid cyhoeddus.

Yng ngafael dirwasgiad, y demtasiwn barod yw ysgubo ymaith bopeth sy’n dda i ddim, a hynny i raddau’n naturiol ddigon; wedi’r cyfan, maen nhw’n dda i ddim. Wrth ddatgan mewn cynhadledd i’r wasg ar gampws Coleg Gwent yng Nglyn Ebwy ddydd Llun (Ebrill 15), roedd y Prif Weinidog Vaughan Gething yn rhannol gywir wrth ddweud:

“We’re at a point where real choices have to be made about what we’re not able to do.“