Dychmygwch chwarae Monopoly yn unol â rheolau gwahanol i’r arfer. Beth pe baech chi, er enghraifft, yn chwarae fel hyn: Mae un tîm – neu berson fel y mynnoch – yn cael £200 bob tro maen nhw croesi Go, ond mae’r tîm arall ond yn cael £20. Pan fo’r tîm sydd yn byw ar arian bach yn mynd i drafferth, mae disgwyl i’r tîm sydd yn ennill arian da eu cynorthwyo.

Gemau? Cystal cydnabod fod yna elfen ychydig yn retro amdanaf: Scrabble, Snakes and Ladders a Monopoly. Wrth chwarae Monopoly gyda chwmni ddechrau’r wythnos, bues yn hel meddyliau gogyfer â’r golofn hon heddiw. Canlyniad yr hel meddyliau, yn naturiol ddigon, oedd colli’r gêm!

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor