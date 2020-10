Er bod hi’n gyfnod digon dyrys i fusnesau bach a mawr y byd, nid yw’r sefyllfa wedi atal tri busnes newydd yng Nghymru rhag agor eu drysau am y tro cyntaf…

Mae’r Gymraes, Alana Spencer o Aberystwyth yn wyneb cyfarwydd i nifer ohonom, wedi iddi ennill y deuddegfed gyfres o’r Apprentice yn 2016 a gadael argraff dda ar Alan Sugar gyda’i busnes chacennau ‘Ridiculously Rich by Alana’.

‘Ridiculously Rich by the Sea’

Erbyn hyn, mae ganddi brosiect newydd sbon ar y gweill, sydd wedi ei leoli yn Harbwr y dref yn Aberystwyth. Mae’r caffi, a elwir yn ‘Ridiculously Rich by the Sea’ yn cymryd lle’r hen Bysgoty, gyda’r bwriad o gynnig amrywiaeth o gynhyrchion sydd yn addas i dref lan-môr… megis hufen ia ac wrth gwrs, digon o gacennau!

Er ei bod yn cydnabod mewn neges ar ei chyfrif Twitter ei bod hi’n amser eithaf ansicr i fod yn cychwyn busnes newydd, mae’n teimlo bod ganddi’r gefnogaeth sydd ei hangen i fynd amdani.

So about my new project….

Lots of you have guessed or seen me on site so I can’t keep this to myself any longer!😬

Thrilled to tell you that I will soon be taking over the current Pysgoty site in Aberystwyth, to bring you a cafe with a twist! ☕️ #RidiculouslyRichByTheSea 🌊 pic.twitter.com/MVvHVjBMnt

— RidiculouslyRichbyAlana (@Alana_Spencer_) October 2, 2020