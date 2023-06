Teimlaf y dylai’r rhai sy’n gyfrifol ymddiheuro i’r miloedd o blant a phobol ifanc am eu hanwybyddu.

Cyfyd y cwestiwn, ydy’r cynhyrchwyr yn abl i flaenoriaethu yn ddiduedd beth ddylai ymddangos ar y newyddion? Yn wir, a ydynt yn rhagfarnllyd yn erbyn sefydliad am fod y Gymraeg yn cael lle amlwg?

Yn hytrach roedd yn well gan gynhyrchwyr Y Newyddion ddwyn sylw bod un o weilch y Glaslyn wedi cael cyw bach!

Nos Fercher 31 Mai fe ddewisodd cynhyrchwyr BBC Cymru – rhaglen newyddion yn Saesneg am 10.35 – anwybyddu’n llwyr Ŵyl Genedlaethol yr Urdd. Dim gair amdani – fel pe na fyddai’n bod.

Mae cerddor o Ardudwy sy’n aelod o Fand Arall, wedi sgrifennu cwyn at BBC Cymru ynglŷn â’r diffyg sôn am Eisteddfod yr Urdd ar eu rhaglen newyddion Saesneg, Wales Today, yr wythnos ddiwethaf. Yn ôl Celt Roberts, mae gofyn i reolwyr y BBC yng Nghymru sicrhau bod Eisteddfod yr Urdd yn cael y “sylw dyladwy” ar y newyddion bob nos yn ystod wythnos yr ŵyl yn y dyfodol.

