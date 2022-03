Mae’r digwyddiad Dydd Gŵyl Dewi oedd i fod i gael ei gynnal yn y Senedd heddiw (dydd Mawrth, Mawrth 1) wedi cael ei ganslo oherwydd y sefyllfa bresennol yn yr Wcráin.

Roedd y tensiynau wedi gwaethygu eto neithiwr (nos Lun, Chwefror 28), wrth i filwyr Rwsiaidd agosáu at ddinasoedd mwya’r Wcráin, gan gynnwys y brifddinas Kyiv.

Yn ogystal, fe wnaeth taflegryn daro a ffrwydro yng nghanol yr ail ddinas fwyaf Kharkiv fore heddiw, gyda’r Arlywydd Volodomyr Zelenskyy yn galw hynny’n “drosedd ryfel”.

Yn sgil y sefyllfa sy’n mynd yn gynyddol waeth, fe wnaeth Senedd Cymru gadarnhau bod eu digwyddiad Dydd Gŵyl Dewi wedi ei ganslo.

Mewn datganiad, dywedon nhw eu bod nhw’n “parhau i feddwl am bobol yr Wcráin ar yr adeg anodd hon.”

Roedd disgwyl i’r Llywydd Elin Jones annerch y gynulleidfa ar y diwrnod, yn ogystal ag arddangosfa gan y ffotograffydd a’r bardd, Zillah Bowes, yn dathlu cymunedau o bob cwr o Gymru.

Er na fydd modd gweld y gwaith celf heddiw, fe fydd yr arddangosfa – Gwawr / Dawn – i’w gweld yn y Senedd tan gyfnod y Pasg.

Roedd perfformiad digidol gan gwmni theatr Hijinx yn archwilio’r testun “Eich Llais” hefyd yn ymddangos ar y rhaglen.

Does dim cadarnhad a fydd y digwyddiad yn cael ei ail-drefnu ar gyfer dyddiad arall yn y dyfodol.

Fe wnaeth cannoedd o bobol gasglu ar risiau’r Senedd neithiwr (nos Lun, Chwefror 28) er mwyn dangos undod â phobol yr Wcráin.

Roedd Svitlana Phillips o Lais Wcráin Cymru, arweinydd Plaid Cymru Adam Price, a Chwnsler Cyffredinol Cymru Mick Antoniw, sydd o dras Wcreinaidd, yn galw yn ystod y rali am ddod â’r gwrthdaro i ben.

“O un brifddinas yn meddwl am brifddinas arall sydd heno dan warchae, mae’n rhaid inni droi at bolisi o sancsiynau,” meddai Adam Price yn y rali.

“Mae’n rhaid inni droi at embargo economaidd llwyr, a pharlysu gwlad Rwsia.”

Fe wnaeth Aelwyd y Waun Ddyfal ddarparu perfformiad teimladwy o ‘Gorwedd Gyda’i Nerth’ gan Caryl Parry Jones yn ystod y rali hefyd.

