Mewn cyfweliad pwerus gyda golwg360, mae Mick Antoniw, Cwnsler Cyffredinol Cymru, wedi dweud y gall y ddirprwyaeth aeth o Gymru i’r Wcráin “godi llais dros y rhai na fyddan nhw’n goroesi”, ei fod yn gofidio na fydd e’n gweld aelodau o’i deulu eto a’i fod yn teimlo’n euog wrth adael y wlad.

Daeth tad Aelod Seneddol Llafur Pontypridd i’r Deyrnas Unedig ar ôl ffoi o orllewin yr Wcráin yn ystod yr Ail Ryfel Byd, gyda gweddill ei deulu’n glanio yn Siberia ar ôl gadael yr Undeb Sofietaidd.

Wedi’i fagu mewn cymuned Wcreinaidd yn Reading ac yn medru’r iaith Wcreineg, mae ganddo fe berthnasau agos yn y wlad o hyd.

Fyddai neb wedi gallu darogan graddfa’r gwrthdaro pan aeth y ddirprwyaeth i’r Wcráin, meddai Mick Antoniw, sydd bellach yn poeni y bydd y sefyllfa’n troi’n “ryfel yn erbyn y bobol gyffredin”.

“Pan oeddwn i yn yr Wcráin, fe wnaethon ni gyfarfod nifer o sefydliadau ac undebau llafur sifil a chymdeithasol,” meddai.

“Roedden nhw’n dweud wrthon ni am yr hyn sy’n digwydd yn yr Wcráin, sut fydd y rhyfel yn cael effaith arnyn nhw, beth yw eu pryderon a’u hofnau ar gyfer y dyfodol.

“Dw i ddim yn meddwl fod neb wedi darogan graddfa’r hyn sy’n digwydd bellach, nid yn unig gorchfygu’r Wcráin yn llwyr ond rhyfel sy’n mynd i droi’n ryfel yn erbyn y bobol gyffredin oherwydd bod arfau wedi’u dosbarthu i filiynau o Wcreiniaid, cyn-filwyr ac yn y blaen, sy’n mynd i ddechrau ymladd.”

‘Fydda i fwy na thebyg ddim yn byw’

“Mae gen i ffrindiau personol a pherthnasau sydd yn y sefyllfa honno nawr, ac maen nhw wedi ymuno ag unedau amddiffyn sifil ac wedi mynd â’u dryllau i baratoi i ymladd,” meddai wedyn, yn amlwg dan deimlad a’i lais yn dechrau torri.

“Dw i’n credu mai’r peth sy’n fy nharo i’n fwy na dim yw na fydd nifer o’r rheiny y gwnaethon ni gyfarfod â nhw yn goroesi, fwy na thebyg.

“Roedd neges gan un person y gwnaethon ni gyfarfod â hi, ymgyrchydd undebau llafur oedd wedi mynd i ymuno â’r ymladd ac i amddiffyn Kyiv gyda lluoedd Rwsiaidd yn ceisio cipio ardal Chernobyl lle’r oedd y ffatri niwclear.

“Roedd hi’n dweud, ‘Dw i mewn ac allan o’r bynceri drwy’r amser’.

“Anfonodd un arall neges yn dweud, “Dw i’n iawn ond fydda i fwy na thebyg ddim yn byw’.

“Mae’n beth llwm iawn gwybod efallai na welwch chi rai o’r rheiny y gwnaethoch chi gyfarfod â nhw eto.

“O siarad ag aelodau’r teulu, dw i ddim yn gwybod faint ohonyn nhw fydd yn goroesi hyn, faint ohonyn nhw y bydda i’n eu gweld eto.”

Maidan (chwyldro) 2014

Nid dyma’r tro cyntaf i Mick Antoniw fod yn yr Wcráin ar adeg o wrthdaro, ac yntau wedi teithio yno ar drothwy’r maidan, neu’r chwyldro, yn 2014.

Fel yr eglura, protest oedd hon yn erbyn Llywodraeth yr Wcráin oedd yn gwrthod llofnodi cytundeb undebau llafur gyda Rwsia ac a arweiniodd at gwymp llywodraeth yr Arlywydd Viktor Yanukovych.

“Roedd yr Arlywydd fwy neu lai wedi closio at Putin erbyn hynny yn yr un modd ag yr oedd Lukashenko yn Belarws, felly roedd pobol wedi’u hypsetio yn sgil methu â llofnodi’r cytundeb masnach hwnnw a fyddai wedi golygu cysylltiadau agosach gydag Ewrop,” meddai Mick Antoniw.

“Fe wnaeth yr heddlu guro’r myfyrwyr gan anafu rhai ohonyn nhw’n ddrwg, ac fe arweiniodd hynny at brotestiadau dros y dyddiau wedyn yn ninas Kyiv.

“Fe wnaeth e droi’n maidan wedyn, ac fe arweiniodd hynny at gyfres o brotestiadau a phryderon – diffyg atebolrwydd yr heddlu, y ffordd yr oedd y system etholiadol wedi’i llygru, y ffordd yr oedd y llys cyfansoddiadol wedi cael ei gymryd drosodd gan Yanukovych, mewn gwirionedd yr holl bethau roedd Putin yn eu gwneud i sefydlu unbennaeth arlywyddol yn Rwsia, ac fe ddigwyddodd union yr un peth yn Belarws.”

Mick Antoniw at the Memory Wall on the Maidan of the thousands killed by Russia's invasions. pix Ukraine Solidarity Campaign. pic.twitter.com/yVdVFTXVuS

— Paul Canning (@pauloCanning) February 21, 2022