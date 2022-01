Rwy’n gweld sut y gallai rhai pobol feddwl y gallai corff cyhoeddus fel hyn greu rhaniadau rhwng ein cymdeithas, os nad yw’n cynnwys y rhwystrau a’r gwrthbwysau anhepgor mae unrhyw sefydliad cyhoeddus ei angen i sicrhau bod y corff ddim yn troi yn fwystfil heb reolaeth, fyddai’n dod yn faich a bygythiad i Gymru a’i phobol. Ond mae’r rhain yn bryderon y gallwn eu goresgyn. A’r wobr? Academi Iaith Genedlaethol fyddai’n gosod yr iaith Gymraeg ar seiliau cryfach, gan adnewyddu’r uchelgais i gyrraedd yr her o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Gallai Academi Iaith Genedlaethol ganiatáu i ni ddatblygu wyneb cyhoeddus i’n hiaith fyddai’n berchen i bob un ohonom, gan roi mynediad i bobol at sefydliad gwirioneddol gyhoeddus . Ymhellach, gallai elw posibl Academi Iaith helpu i uno’r genedl drwy ddod yn ganolbwynt i’r Gymraeg – datblygu cyrsiau cenedlaethol, gosod arholiadau cyhoeddus yn ogystal â chyflwyno polisïau (e.e. cynlluniau iaith) i bob corff cyhoeddus eu dilyn a’u gweithredu.

Ar hyn o bryd, mae pwerau’r Gymraeg yn gorwedd mewn dau le. Yn gyntaf, gyda Chomisiynydd y Gymraeg Aled Roberts – mae ei rôl yn canolbwyntio ar hybu a hwyluso’r Gymraeg o fewn y wlad, yn ogystal â materion cyfreithiol mewn perthynas ag unrhyw anghydraddoldebau ieithyddol. Yn ail, Gweinidog y Gymraeg dros Lywodraeth Cymru Jeremy Miles AS, er bod y rôl hon yn rhan fach o’r portffolio Addysg ehangach mae’n ei gynrychioli. Tra bod y gweision cyhoeddus hyn yn meithrin ein hiaith, a ddylai llwyddiant ein hiaith yn y dyfodol ddisgyn ar ysgwyddau un gwas sifil ac un gwleidydd yn y pen draw?

Mae’n bwysig nodi’n gyntaf bod yr iaith Gymraeg yn perthyn i ni gyd. Yr iaith yw’r hyn sy’n gyfrifol am bwy ydym ni, ac mae hi’n destun balchder. Mae’r iaith wedi ei gweu o fewn adeiledd cymdeithas ddyddiol Cymru, gydag enwau, arwyddion stryd, digwyddiadau ac ein hanthem hyfryd iawn yn uno ein cenedl yn dynn at ei gilydd fel gwlad ddiwahân ac unedig.

