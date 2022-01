Mae’r Ceidwadwyr Cymreig yn euog o “ragrith”, yn ôl Rhys ab Owen, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd dros Ganol De Cymru.

Daw hyn ar ôl i’r Ceidwadwyr Cymreig gyhuddo Plaid Cymru o wastraffu amser ar faterion cyfansoddiadol, am gael dadl yn erbyn Bil Etholiadau Llywodraeth y Deyrnas Unedig, cyn iddyn nhw gynnal dadl eu hunain ar longyfarch y Frenhines wrth iddi ddathlu 70 o flynyddoedd ar yr orsedd, ddim ond wythnos yn ddiweddarach.

Tonight in the Senedd, the Conservatives said @Plaid_Cymru were wasting time on ‘constitutional matters’ for having a debate against the Elections Bill. Next week the Tory debate is not on cost of living rising or on the health service but….. pic.twitter.com/QwxVvm5dLS

— Rhys ab Owen AS/MS (@RhysOwenThomas) January 26, 2022